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        Haberler Magazin Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

        Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

        Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimler de sosyal medyada paylaştıkları Atatürk ve Cumhuriyet mesajlarıyla bu coşkuya ortak oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        1

        Ajda Pekkan

        2

        Türkan Şoray

        3

        Beyazıt Öztürk

        4

        Birce Akalay

        5

        Oğuzhan Koç

        6

        Murat Boz

        7

        Bengü

        8

        Kerem Cem

        9

        Hakan Altun

        10

        İbrahim Tatlıses

        11

        Şükran Ovalı

        12

        Eda Ece

        13

        Nilgün Belgün

        14

        Merve Özbey

        15

        Hasan Can Kaya

        16

        Hayal Köseoğlu

        17

        Tülin Şahin

        18

        Eser Yenenler

        19

        Büşra Pekin

        20

        Derya Uluğ

        21

        Emre Altuğ

        22

        Hayko Cepkin

        23

        İrem Helvacıoğlu

        24

        Rafet El Roman

        25

        Rıza Kocaoğlu

        26

        İsmail Hacıoğlu

        27

        Hakan Peker

        28

        Pınar Altuğ Atacan

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        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #ünlü
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