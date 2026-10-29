Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ünlü isimler de sosyal medyada paylaştıkları Atatürk ve Cumhuriyet mesajlarıyla bu coşkuya ortak oldu
Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:52 Güncelleme:
1
Ajda Pekkan
2
Türkan Şoray
3
Beyazıt Öztürk
4
Birce Akalay
5
Oğuzhan Koç
6
Murat Boz
7
Bengü
8
Kerem Cem
9
Hakan Altun
10
İbrahim Tatlıses
11
Şükran Ovalı
12
Eda Ece
13
Nilgün Belgün
14
Merve Özbey
15
Hasan Can Kaya
16
Hayal Köseoğlu
17
Tülin Şahin
18
Eser Yenenler
19
Büşra Pekin
20
Derya Uluğ
21
Emre Altuğ
22
Hayko Cepkin
23
İrem Helvacıoğlu
24
Rafet El Roman
25
Rıza Kocaoğlu
26
İsmail Hacıoğlu
27
Hakan Peker