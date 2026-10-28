Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama: Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayabilir!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirildi. Hollandalı çalıştırıcının menajeri, Dirk Kuyt'ın sezon sonuna kadar takımın başına kalabileceğinin sinyallerini verdi.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de, bu koltuğa geçici olarak Dirk Kuyt getirildi.
46 yaşındaki teknik adamın menajeri Rob Jansen, Hollanda basınından AD'ye konuştu ve ilk etapta Kuyt'ın takımın başında en az 3 maça çıkacağını ifade etti.
"SEZONU TAMAMLAMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Kulübün asıl planının yeni teknik direktör getirmek olduğunu belirten Jansen, "Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az 3 maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni bir teknik direktör göreve getirmek. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz: Eğer Dirk önümüzdeki maçlarda iyi performans gösterirse, sezonu tamamlaması için düşünülebilir." dedi.
"VAN NISTELROOY DA AYNI SÜRECİ YAŞAMIŞTI"
Bir başka teknik direktör Ruud van Nistelrooy örneğini veren Jansen, "Manchester United'da van Nistelrooy da benzer bir süreç yaşamıştı. Şu an önceliğimiz bu 3 maç. Sonrasında durumu yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"3 MAÇ SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Sarı-lacivertli kulübün Hollandalı çalıştırıcının hedeflerini bildiğini ifade eden Jansen, "Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu 3 maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe sırasıyla Göztepe, Liverpool ve Çorum FK ile karşı karşıya gelecek ve sonrasında milli ara başlayacak.