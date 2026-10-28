Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama: Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayabilir!

"SEZONU TAMAMLAMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Kulübün asıl planının yeni teknik direktör getirmek olduğunu belirten Jansen, "Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az 3 maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni bir teknik direktör göreve getirmek. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz: Eğer Dirk önümüzdeki maçlarda iyi performans gösterirse, sezonu tamamlaması için düşünülebilir." dedi.