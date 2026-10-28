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        Haberler Gündem Güvenlik Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu Surzan Güneş İstanbul'da operasyonla yakalandı

        Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu Surzan Güneş İstanbul'da operasyonla yakalandı

        Belçika tarafından uyuşturucu ticareti suçundan dünya genelinde aranan Surzan Güneş, İstanbul'da yakalandı. Kolombiya'da 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen Güneş'in, yakalanmamak için sahte isim kullandığı ve 15 günde bir adres değiştirdiği ortaya çıktı. Elif Yavuz'un haberi

        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!

        Uyuşturucu madde ticareti suçundan Belçika tarafından Interpol difüzyon mesajıyla aranan Türk asıllı Hollanda vatandaşı Surzan Güneş, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        2 TON UYUŞTURUCU BAKIR TOZUNA GİZLENMİŞ

        Geçtiğimiz aylarda Kolombiya'daki bir limanda bulunan gemide, kimyasal işlemlerle 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gemiye yüklenen bakır tozlarının Belçika'da faaliyet gösteren bir şirkete ait olduğu belirlendi. Şirketin sahibinin ise Belçika'daki uyuşturucu şebekesinin lideri Surzan Güneş olduğu ortaya çıktı.

        HOLLANDA PASAPORTUYLA TÜRKİYE'YE GİRDİ

        Belçika adli makamlarınca aranan Türk asıllı Hollanda vatandaşı Surzan Güneş hakkında Interpol difüzyon mesajı çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığından çıkan Güneş'in, hakkında arama kaydı oluşturulmadan önce Hollanda kimliği ve pasaportuyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

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        İSMİNİ SERKAN YAPTI, 15 GÜNDE BİR ADRES DEĞİŞTİRDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan Güneş, Zeytinburnu'ndaki lüks bir rezidansta yakalandı.

        Yakalanmamak için sahte kimlik ve sahte isim kullanan Surzan Güneş'in, 15 günde bir adres değiştirdiği ve ev kiralarken Serkan ismini kullandığı belirlendi. Güneş'in yakalandığı rezidansa da operasyondan yalnızca bir gün önce taşındığı ortaya çıktı.

        Yaklaşık 3 ay boyunca bu yöntemle saklanan uyuşturucu baronu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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        BELÇİKA'YA İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

        Kolombiya'da 2 ton uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle bağlantılı olarak Belçika adli makamlarının talebi üzerine Interpol difüzyon mesajıyla aranan Surzan Güneş'in, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Belçika'ya iadesi için süreç başlatıldı.

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