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        Haberler Televizyon Mirza ve Hüma'nın duygulandıran buluşması

        Mirza ve Hüma'nın duygulandıran buluşması

        'Sevdan Bir Ateş'in bu akşam yayınlanacak olan 8'inci bölümünden ön izlemesi sahnesi yayınlandı. Mirza'nın küçük Hüma'ya gösterdiği şefkat yürekleri ısıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Duygulandıran buluşma

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 8'inci bölüm ön izlemesi, izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Gece vakti Hüma’nın yanına gelen Mirza, yanında getirdiği yaprak sarmalarını küçük kıza yediriyor.

        “Tam bir şeyler atıştıracaktım. Sensiz boğazımdan geçmedi. Dedim ki, Hüma’nın o minik doymayan midesi kesin şimdi kazınıyordur. Aç bakalım. İçinde nasıl bir sürpriz bekliyor seni?” sözleriyle Hüma’nın içini ısıtan Mirza, küçük kızın üşüdüğünü fark edince de ceketini çıkarıp omuzlarına örtüyor. Mirza’nın, “Ye kızım ye. Lüp lüp ye de doyur karnını. Ben kesinlikle eminim artık, sen bir sarma canavarısın.” sözleri sahneye sıcacık bir tebessüm katarken, ikilinin bu buluşması ön izlemeye damga vuruyor. Hüma’nın öz kızı olduğunu öğrenen Mirza’nın bu gerçekle yüzleşmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak uyandırırken, bu sarsıcı gerçeğin ikilinin hayatını nasıl değiştireceği yeni bölümde izleyicileri ekran başına kilitliyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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