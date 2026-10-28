İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, bir dönem Türkiye gündemini sarsan tapu çetesinin lideri Çetin A.'nın izine ulaştı.

Yapılan araştırmalarda, 2013 yılında tahliye edilen ve 2021 yılında sonuçlanan yargılama sonucunda müebbet hapis ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Çetin A.'nın Şişli'de kayıt dışı olarak yaşadığı adres belirlendi. Polis ekipleri, dün belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firari hükümlüyü yakaladı.

YAŞLI VE YALNIZ KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Çetin A.'nın liderliğindeki suç örgütü, 2000’li yılların ortalarında İstanbul'da yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alarak tehdit, şantaj, kaçırma ve sahte belgelerle gayrimenkullerini ele geçirdi. Ceza aldığı olaylardan biri de Sadullah Paşa'nın gelini Vanda Jeanne İvorne Ayaşlıesen’in ölümüydü.

REKLAM

TARİHİ YALI İÇİN KORKUNÇ PLAN

O dönem yalının satışa çıkarıldığını öğrenen çete lideri Çetin A., kendisini iş insanı olarak tanıtarak yaşlı kadının evlatlığı İbrahim Ayaşlıesen'in güvenini kazandı. 22 Nisan 2007'de Şişli'deki bir ofise davet edilen İbrahim Bey, çayına ilaç katılarak bayıltıldı ve kaçırıldı. Önce Adana'ya, ardından Mersin'e götürülerek yaklaşık sekiz ay rehin tutuldu.

YAŞLI KADINI AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR

İbrahim Bey'in rehin tutulduğu sırada Vanda Ayaşlıesen'in tarihi yalısı sahte vekaletnameyle Çetin A.'ya devredilerek başka bir kişiye satıldı. Banka kasalarındaki değerli eşyaları, ziynetleri ve araçları da yağmalandı. Yaşlı kadın ise aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildi. Ölümü başlangıçta doğal ölüm olarak değerlendirildi.

REKLAM

TUVALETE BIRAKTIĞI NOTLA KURTULDU

Mersin'de rehin tutulan İbrahim Ayaşlıesen, götürüldüğü bir benzin istasyonunun tuvaletine kaçırıldığını ve tutulduğu adresi yazdığı bir not bıraktı. Notun bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla İbrahim Bey'i kurtardı. İstanbul'a döndüğünde annesinin öldüğünü, tarihi yalının satıldığını ve yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğunu belirttiği mücevherlerin kaybolduğunu öğrendi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MEZARI AÇILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Ayaşlıesen'in şikayeti üzerine Vanda Hanım'ın mezarı mahkeme kararıyla açıldı. Yapılan otopside ölümünün bakımsızlık ve yetersiz beslenmeyle bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu işlemlerini ve şüphelilerin bağlantılarını araştırarak çetenin izine ulaştı.

REKLAM

İKİ KARDEŞİ DE ÖLÜME GÖTÜRDÜLER

Çetenin diğer hedefleri ise Yeşilköy'de iki villası bulunan Şemsiddin Geçkil ile kız kardeşi Fikriye Geçkil oldu. 2007 yılında kaçırılan kardeşlerden Şemsiddin Geçkil'e zorla senet imzalatılarak villalarına haciz konuldu. İki kardeşten haber alınamaması üzerine polise kayıp başvurusu yapıldı. Yürütülen soruşturmada, ağır yaralı ve bakımsız halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan Fikriye Geçkil'in 23 Nisan 2008'de hayatını kaybettiği belirlendi. Şemsiddin Geçkil'in cesedi ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir benzin istasyonunun yağ boşaltma kanalında toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin koli bantlarıyla sarılarak çuvala konulduğu tespit edildi.

REKLAM

55 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 12 Haziran 2008 tarihinde çeteye yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri Çetin A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Cetin A. ile birlikte 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

18 YIL SONRA YENİDEN POLİSİN ELİNDE

2008 yılında düzenlenen operasyonla çökertilen kanlı tapu çetesinin lideri Çetin A., ilk yakalanışından 18 yıl, tahliye edilmesinden ise 13 yıl sonra yeniden polis tarafından yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli'deki gizlendiği adreste yakalanan Çetin A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.