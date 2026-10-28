Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sigorta
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8372 %0,05
        EURO 55,4213 %-0,15
        GRAM ALTIN 6.494,09 %-0,10
        BITCOIN 80.807,00 %0,16
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 86,83 %-0,40
        GBP/TRY 66,2327 %-0,23
        EUR/USD 1,1121 %-0,04
        BRENT PETROL 110,98 %1,12
        ÇEYREK ALTIN 10.617,83 %-0,10
        Haberler Ekonomi Sigorta Kazalar azaldı, rekabetle birlikte kasko fiyatları sınırlı arttı

        Kazalar azaldı, rekabetle birlikte kasko fiyatları sınırlı arttı

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sigorta şirketlerine yaklaşık 10 bin civarında hasar başvurusu olduğunu ve bununla bağlı olarak 11.9 milyar liralık hasar oluştuğunu söyledi. Karahançer, enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle araç kullanımı ve kazaların azalması nedeniyle kaskoda hasar ödemelerinin azaldığını bunun yanı sıra döviz kurundaki sınırlı artışın da katkısı ile kasko sigortasında primlerin daha az arttığını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sigorta şirketlerine yaklaşık 10 bin civarında hasar başvurusu olduğunu ve bununla bağlı olarak 11.9 milyar liralık hasar oluştuğunu söyledi.

        Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyona neden olduğunun altını çizen Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, ancak yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle insanların daha az araç kullandığına ve bu nedenle kazaların azaldığına dikkat çekti. Karahançer yolların daha iyi hale gelmesi ve trafik cezalarının artmasının da kazaların azalmasında etkili olduğunu savundu. Azalan kazalar ve rekabet nedeniyle sigorta şirketlerinin kasko fiyatlarını daha az artırdığını kaydeden Karahançer, dövizdeki artışın sınırlı kalmasının da kasko fiyat artışının daha düşük kalmasını sağladığını ifade etti.

        REKLAM

        65 MİLYON SAĞLIK SİGORTALI OLABİLİR

        Diğer yandan nakliyat sigortalarının yükselmesi nedeniyle navlun fiyatlarının arttığını kaydeden Karahançer bu nedenle enflasyonun yükseldiğini hatta gıdaya erişimin bile zorlaştığının altını çizdi.

        Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki gelişmeyle ilgili konuşan Karahançer, vatandaştan ciddi rağbet gören tamamlayıcı sağlık sigortasının 65 milyon kişiye ulaşmasının hedeflenebileceğini belirterek, "Türkiye'de 32 milyon çalışan var. Bunların eşleri ve çocukları dahil 60-65 milyonu sigortalı yapabiliriz. Biz istiyoruzki bu poliçenin primleri 6 ile 8 bin liraya düşsün. Hatta Çalışma Bakanlığı aynı tarım sigortalarında olduğu gibi asgari ücretlilere prim desteği bile verebilir" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmet Yılmaz: Trabzonspor kazanma alışkanlığı edindi

        Trabzonspor, Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Mehmet Yılmaz; Thomas Reis'in oyuncu tercihlerini, devre arasındaki Fabinho hamlesini ve ikinci yarıdaki dönüşü değerlendirdi.

        #sigorta
        #Sel
        #kasko
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        11 aylık bebeği vardı... Bir kadına kıydılar
        11 aylık bebeği vardı... Bir kadına kıydılar
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        Korkunç saldırı! Haraç çetesi yanlışlıkla kuryeyi vurdu!
        Korkunç saldırı! Haraç çetesi yanlışlıkla kuryeyi vurdu!
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        Başından vurulan gencin ailesine tehdit iddiası!
        Başından vurulan gencin ailesine tehdit iddiası!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı