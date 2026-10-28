Kazalar azaldı, rekabetle birlikte kasko fiyatları sınırlı arttı

Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sigorta şirketlerine yaklaşık 10 bin civarında hasar başvurusu olduğunu ve bununla bağlı olarak 11.9 milyar liralık hasar oluştuğunu söyledi.

Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyona neden olduğunun altını çizen Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, ancak yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle insanların daha az araç kullandığına ve bu nedenle kazaların azaldığına dikkat çekti. Karahançer yolların daha iyi hale gelmesi ve trafik cezalarının artmasının da kazaların azalmasında etkili olduğunu savundu. Azalan kazalar ve rekabet nedeniyle sigorta şirketlerinin kasko fiyatlarını daha az artırdığını kaydeden Karahançer, dövizdeki artışın sınırlı kalmasının da kasko fiyat artışının daha düşük kalmasını sağladığını ifade etti.

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65 MİLYON SAĞLIK SİGORTALI OLABİLİR

Diğer yandan nakliyat sigortalarının yükselmesi nedeniyle navlun fiyatlarının arttığını kaydeden Karahançer bu nedenle enflasyonun yükseldiğini hatta gıdaya erişimin bile zorlaştığının altını çizdi.

Tamamlayıcı sağlık sigortasındaki gelişmeyle ilgili konuşan Karahançer, vatandaştan ciddi rağbet gören tamamlayıcı sağlık sigortasının 65 milyon kişiye ulaşmasının hedeflenebileceğini belirterek, "Türkiye'de 32 milyon çalışan var. Bunların eşleri ve çocukları dahil 60-65 milyonu sigortalı yapabiliriz. Biz istiyoruzki bu poliçenin primleri 6 ile 8 bin liraya düşsün. Hatta Çalışma Bakanlığı aynı tarım sigortalarında olduğu gibi asgari ücretlilere prim desteği bile verebilir" şeklinde konuştu.