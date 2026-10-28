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        Haberler Sağlık TEİS açıkladı! Ülke genelinde ilaç tedariki sorunu

        TEİS açıkladı! Ülke genelinde ilaç tedariki sorunu

        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Ülke genelinde çeşitli ilaç gruplarında yaşanan tedarik sorunu hem vatandaşlar hem de bizler için çok ciddi sıkıntı oluşturuyor. Özellikle kronik hastalık tedavilerinde ve bazı hayati öneme sahip ilaçlarda bu sorun daha da çok hissediliyor" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEİS açıkladı! Ülke genelinde ilaç tedariki sorunu

        TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Depresyon, epilepsi, tansiyon, diyabet ilaçları ve aşı gibi birçok kalem ilacın piyasada bulunmadığına dikkat çeken Saydan, şunları kaydetti: “Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Yılan hikayesine dönen bu sorun artık çözülmeli ve ilaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmeler de bir an önce yapılmalı. Ülke genelinde çeşitli ilaç gruplarında (Depresyon, tansiyon, diyabet, epilepsi, göz damlaları, aşılar, kas ağrıları için kullanılan ilaçlar) yaşanan tedarik sorunu hem vatandaşlar hem de bizler için çok ciddi sıkıntı oluşturuyor. Özellikle kronik hastalık tedavilerinde ve bazı hayati öneme sahip ilaçlarda bu sorun daha da çok hissediliyor. Bazı ithal ilaçlarımızın eşdeğerleri de bulunmadığı için vatandaş ilacını kullanabilmek için maalesef kaçak ilaçlara başvuruyor."

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        İLAÇ EURO KURU 29,11

        İlaç yokluğu sorununun temel nedeninin ilaç fiyatlandırma sistemindeki kur politikası olduğunu söyleyen Saydan, "Şu anda İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre uygulanan sabit Euro kuru, gerçek kurun çok altında kaldı. İlaç Euro kuru 29,11 TL iken gerçek piyasa kuru 55 TL’yi geçmiş durumda. Aradaki bu büyük fark yüzünden, özellikle yurt dışından ilaç/hammadde getiren şirketler birçok ilacı bilinçli olarak piyasaya vermiyor ya da çok kısıtlı miktarlarda veriyor" dedi.

        "YENİ BİR YÖNTEM BULMAK ZORUNDAYIZ"

        İlaç fiyatlandırma sisteminin yetersiz kaldığını aktaran Saydan, "Artık yeni bir çözüm yolu, yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.

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        İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #TEİS
        #Nurten Saydan
        #haberler
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