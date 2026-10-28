Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları listesi belli oldu!
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlara başladı. Sarı-lacivertli ekipte takımın başına geçmesi beklenen isimler merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından gözler tamamen yeni teknik direktör arayışlarına çevrildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Kartal'ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt'ı futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Peki İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğu için yapılacak değerlendirmelerde şu aşamada yabancı bir isim fikri daha ağır basıyor. Listenin üst sıralarında ise A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alıyor.
Bir başka İtalyan teknik direktör Antonio Conte de gündemde. Son olarak Serie A devi Napoli'de görev yapan Conte, henüz hiçbir takımla anlaşamadı.
Fenerbahçe yönetimi yerli bir isim tercih edebilir. Bu kapsamdan Volkan Demirel, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu potansiyel adaylar.
Bu isimlerden Volkan Demirel ve Abdullah Avcı boşta.
Emre Belözoğlu ise Kasımpaşa'yı çalıştırıyor.
Fenerbahçe'deki teknik direktör adaylarının arasında Aykut Kocaman da geliyor. Sarı-lacivertlilerde başkanlığa tekrardan Aziz Yıldırım'ın gelmesinden sonra tecrübeli teknik adamla temasa geçilmiş fakat tercih İsmail Kartal'dan yana kullanılmıştı.