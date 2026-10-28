Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğu için yapılacak değerlendirmelerde şu aşamada yabancı bir isim fikri daha ağır basıyor. Listenin üst sıralarında ise A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer alıyor.