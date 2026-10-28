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        Haberler Dünya İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacak

        İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacak

        İsrail basınında yer alan habere göre, ülkede rekor katılım gerçekleşen seçimin ardından ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacağı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, parlamento seçimlerinin yapıldığı İsrail'de muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya baskı kuracağı belirtildi.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın Netanyahu’yu bölge ülkelerinin İsrail’le normalleşmesini içeren Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesine imkan sağlayacak rotasyonlu ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacağı aktarıldı.

        ABD’li kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın parlamento seçimleri öncesi Netanyahu'ya verdiği desteğin karşılığını talep etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

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        Trump'ın, kurulması halinde hükümete aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dahil edilmelerini önlemek için elindeki tüm imkanları kullanacağını vurgulayan kaynaklar, Washington'da Ben-Gvir'in bulunduğu bir hükümetin bir seçenek olarak görülmediğinin altını çizdi.

        Yedioth Ahronoth gazetesi, Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerinin Netanyahu'nun başbakanlığındaki İsrail'le normalleşmeyeceğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

        Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

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        Oy sayımının devam ettiği İsrail'de oyların yüzde 76,8'i sayıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu liderliğindeki blok 54, Eisenkot liderliğindeki blok 47, Arap partileri ise 19 sandalyeye ulaşıyor.

        İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da karşısındaki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.

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