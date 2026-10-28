Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına Damla Sönmez, Berk Hakman ve Yasin Çam konuk oldu. Tiyatro oyunları "Her Şey Biraz Yalan" ile sahneye çıkan ünlü oyuncular, hem oyunlarını hem de özel yaşamlarına dair merak edilenleri anlattılar.

"KİBİRLİ OLDUĞUMU FARK ETTİĞİM BİR DÖNEM VARDI"

Oyunlarında; insan ilişkilerindeki manipülasyonu, kibir ile yüzleşmeyi ve sektörün renkli gerçeklerini anlatan ekipten Sönmez, "20'li yaşlarımın sonunda, bir arkadaşımla dertleşirken 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' demiştim. Kibirli olduğumu itiraf edemeyecek kadar kibirli olduğumu fark ettiğim bir dönem vardı. Buna bir aydınlanma diyebiliriz" dedi.

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"Yargılamadan yaşayabiliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sönmez, "Sosyal medyada herkes her şeyi çok biliyor ve insanlara karşı çok sertler. Tabii ki tamamen yargılamadan yaşamak çok zor ama ben kendi içimde sakin kalmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli öfkeli bir hayat sürmek insanı tüketiyor" ifadelerini kullandı.

"KAMERAYLA GÜNÜN HER SAATİNİ PAYLAŞMAMI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Oyunculuğu neden seçtiğini anlatan oyuncu, sosyal medyada sürekli paylaşım yapması ve görünür olması yönündeki baskılara anlam veremediğini belirterek şunları söyledi: İnsanların beni yakından tanımak istemesini anlıyorum, hakları da var. Ancak ben bu mesleği, içsel çözümlemelerimi yaparken bazı duyguları nasıl dışarı çıkaracağımı bilemediğim için seçtim. Kendimi günlük hayatımda doğru ifade edemediğim için buradayım. Dolayısıyla siz benden kamerayla günün her saatini paylaşmamı bekleyemezsiniz. Zaten ben normal hayatımda bunu yapamadığım için başka karakterlerin ve hikâyelerin arkasına sığınarak duygularımı ifade ediyorum.

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"SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALTIN PORTAKAL ALINCA KAZANDIM"

Oyunculuk kariyerinde istediği projeleri seçme özgürlüğünü 2009 yılında 'Bornova Bornova' filmiyle Altın Portakal ödülünü kazandıktan sonra elde ettiğini belirten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: Seçme özgürlüğünü 'Bornova Bornova' ile 2009'da Altın Portakal alınca kazandım. Popüler kültür işi olmayabilir, insanlar tarafından hemen büyük bir tanınırlık kazanmadım ama sektör "Ha, böyle bir kız var ve burada iyi bir oyuncu var" demeye başladı.

Berk Hakman tiyatro oyunundaki rolü hakkında, "Arıza rolleri özellikle seçmiyorum. Bu rolleri seçmek oyuncu için bir meydan okumak" ifadelerini kullandı. Hakman, "Hiç düşünmeden neye para harcarsın" sorusuna ise, "Seyahat etmek ve müzik aletlerine" yanıtını verdi.

Yasin Çam ise "Bu süreçte geçmişte gerçekten manipüle ettiğim insanlar olduğunu anladım. Şimdi çok daha iyiyim. Geliştim ve değiştim" dedi.

Baba olmak istediğini söyleyen Çam, "Ben tek çocuğum, nişanlım da bu konuda çok hevesli o da beni cesaretlendiyor" ifadesini kullandı.