Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 'saldırı' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

44. maddenin ceza karşılığı şu şekilde:

(1) Saldırı eyleminde bulunan;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 250.000.-TL’den 1.150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 110.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 60.000.-TL’den 110.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.