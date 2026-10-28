Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
Kocaeli'nde, kebapçı dükkanı sahibi 53 yaşındaki Dinçer Kılıççeken'i öldüren 20 yaşındaki Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalandı. Başboğa'nın, temmuz ayında silahlı kavgada ölen kardeşi 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi.
KEBAPÇI DÜKKANINA ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre kebapçı dükkanının önüne gelen Yusuf Başboğa (20), iş yerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dinçer Kılıççeken (53) ağır yaralandı.
YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
İş yeri sahibi Kılıççeken hastanede hayatını kaybetti. Başboğa, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Yunanistan sınırında yakalandı. Yusuf Başboğa, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye getirildi.
KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMIŞ
Başboğa'nın, 3 Temmuz'da, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Beratcan Başboğa'nın (17) intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin Dinçer Kılıççeken'in kardeşi S.K., 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından tutuklanmıştı.
Soruşturma sürüyor.