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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı

        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı

        Kocaeli'nde, kebapçı dükkanı sahibi 53 yaşındaki Dinçer Kılıççeken'i öldüren 20 yaşındaki Yusuf Başboğa, Yunanistan sınırında yakalandı. Başboğa'nın, temmuz ayında silahlı kavgada ölen kardeşi 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

        KEBAPÇI DÜKKANINA ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre kebapçı dükkanının önüne gelen Yusuf Başboğa (20), iş yerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dinçer Kılıççeken (53) ağır yaralandı.

        YUNANİSTAN SINIRINDA YAKALANDI

        İş yeri sahibi Kılıççeken hastanede hayatını kaybetti. Başboğa, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Yunanistan sınırında yakalandı. Yusuf Başboğa, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye getirildi.

        KARDEŞİNİN İNTİKAMINI ALMIŞ

        Başboğa'nın, 3 Temmuz'da, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Beratcan Başboğa'nın (17) intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

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        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin Dinçer Kılıççeken'in kardeşi S.K., 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından tutuklanmıştı.

        Soruşturma sürüyor.

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