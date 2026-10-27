Damla Sönmez'den oyunculuk itirafı

"KAMERAYLA GÜNÜN HER SAATİNİ PAYLAŞMAMI BEKLEYEMEZSİNİZ"

Oyunculuğu neden seçtiğini anlatan oyuncu, sosyal medyada sürekli paylaşım yapması ve görünür olması yönündeki baskılara anlam veremediğini belirterek şunları söyledi: İnsanların beni yakından tanımak istemesini anlıyorum, hakları da var. Ancak ben bu mesleği, içsel çözümlemelerimi yaparken bazı duyguları nasıl dışarı çıkaracağımı bilemediğim için seçtim. Kendimi günlük hayatımda doğru ifade edemediğim için buradayım. Dolayısıyla siz benden kamerayla günün her saatini paylaşmamı bekleyemezsiniz. Zaten ben normal hayatımda bunu yapamadığım için başka karakterlerin ve hikâyelerin arkasına sığınarak duygularımı ifade ediyorum.