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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış!

        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap: Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış!

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili resmi siteden sert bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'nin açıklamasına cevap niteliği taşıyan paylaşımda özetle, "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' sözünün adeta vücut bulmuş hâlidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz. Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 18:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"

        Galatasaray Kulübü, derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi.

        Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan sert açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" sözünün adeta vücut bulmuş hâlidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz. Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

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        Üstelik karşılaşmanın henüz 10. dakikasında rakibimizin on kişi kalması gerekirken, Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcunun da sahaya adım attığı anda ortamı germeye başlaması ve maç sonunda yaşanan saldırının başrolünde yer almasına rağmen yalnızca sarı kart görmesi, kabul edilemez bir adaletsizliktir.

        Archie Brown'un müsabaka boyunca sergilediği sportmenlik dışı, sert ve kabul edilemez müdahalelerin ötesine geçerek takım kaptanımız Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik fiziksel saldırıda bulunması, futbol sahalarında asla yeri olmayan, sporun tüm değerlerini ayaklar altına alan son derece vahim bir hadisedir. Tüm spor kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çirkin saldırı hiçbir şekilde mazur görülemez.

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        Mert Hakan Yandaş isimli kişinin ise düzeni ve güvenliği sağlamaya çalışan emniyet güçlerine yönelik saldırgan tutumu, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.

        Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler. Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin.

        Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray’a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı özellikle tebrik ediyoruz.

        Büyük Galatasaray taraftarına da çağrımızdır:Sahada ve saha dışında karşılaşacağımız her türlü provokasyona karşı aynı sağduyu, kararlılık ve ağırbaşlı duruşu hep birlikte sürdürmeliyiz.

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        Hiçbir provokasyon bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Biz sahada kazanmaya, saha dışında ise Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışan duruşumuzu korumaya devam edeceğiz.

        Gürültü geçer, gerçekler kalır.

        Ve sonunda yine iyiler kazanır."

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        #fenerbahçe
        #derbi
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