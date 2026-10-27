İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde aynı gün 3 saat arayla işlenen iki cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre iki cinayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini İstanbul'dan Edirne'ye kadar sürdü.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yurt dışına kaçmaya hazırlanan üç kişinin de aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Poliste soruşturması tamamlanan çifte cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

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İLK CİNAYET REZİDANSIN 17'NCİ KATINDA

Ortaya çıkan ayrıntılara göre cinayet zincirine uzanan ilk olay, 21 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta başladı. Binanın 17'nci katındaki dairede bulunan Mehmet Emin Yüksel (22), Yasin Binarci'ye (26) silahla ateş etti.

Saldırıda Binarci hayatını kaybederken Mehmet Işık yaralandı. Silahlı olayın ardından rezidansta bulunan şüpheli daireden çıkamayınca arkadaşlarından yardım istedi.

KAPIYI BALYOZLA KIRIP KAÇIRDILAR

Yardım çağrısı üzerine rezidansa gelen bir grup, şüphelinin bulunduğu dairenin kapısını balyozla kırdı. Kapının açılmasının ardından içerideki kişi veya kişiler dışarı çıkarak binadan ayrıldı. Aralarında ilk cinayeti işleyen Mehmet Emin Yüksel'in de aralarında bulunduğu şüpheliler, Büyükçekmece'den uzaklaşarak Bağcılar'a gitti. Ancak burada ilk cinayetin şüphelisi Yüksel'in de öldürülmesiyle olay ikinci bir cinayete dönüştü.

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İLK CİNAYETİN ZANLISI BAĞCILAR'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Büyükçekmece'deki olaydan yaklaşık üç saat sonra, saat 16.00 sıralarında Bağcılar'da ikinci cinayet işlendi. Rezidansta Yasin Binarci'yi öldüren Mehmet Emin Yüksel, bu kez bir otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı. Yüksel, Y.G. (32) tarafından vurularak öldürüldü. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede iki boş kovan ve bir bıçak ele geçirildi.

KIYAFET DEĞİŞTİRİP ÇEKÇEK ARABASIYLA KAÇTI

Mehmet Emin Yüksel'i öldüren Y.G., olayın ardından yakalanmamak için kaçmaya başladı. Kaçış sırasında yolda çekçek arabası kullanan bir kişiyle karşılaşan şüpheli, tanınmamak amacıyla üzerindeki kıyafetleri bu kişiyle değiştirdi. Ardından çekçek arabasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Böylece hem kıyafetlerini hem de kaçış şeklini değiştiren Y.G., polisin takibinden kurtulmaya çalıştı.

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CİNAYET BÜRO İZLERİ BİRLEŞTİRDİ

Büyükçekmece'deki ilk cinayetin ardından çalışmaya başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar'da işlenen ikinci cinayetin de aynı olayla bağlantılı olduğunu belirledi. İki ayrı ilçedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelilerin hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, rezidansın kapısını balyozla kıran kişilerden ikinci cinayetin ardından kaçan şüpheliye kadar olaylarla bağlantılı isimler tespit edildi.

ÇEKÇEK ARABASIYLA KAÇIŞ KAMERADA

Ulaşılan görüntülerde rezidansta yaşanan hareketlilik ile Bağcılar'da Mehmet Emin Yüksel'i öldürdüğü belirlenen Y.G.'nin, yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirdikten sonra çekçek arabasıyla uzaklaştığı anlar yer aldı. Şüphelinin tanınmamak amacıyla başvurduğu bu kaçış yöntemi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Tüm bu görüntüleri tek tek inceleyen polis şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve bağlantılarını araştırırken 3 kişinin İstanbul'dan ayrılarak Edirne'ye gittiğini belirledi. Yapılan çalışmalar, şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığını ortaya koydu.

YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI EDİRNE'DE BOZULDU

Şüphelilerin izini Edirne'ye kadar süren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış hazırlığındaki üç kişinin bulunduğu yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla ikinci cinayetin şüphelisi Y.G. (32) ile K.K. (30) ve S.C.B. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışına kaçma planları polis operasyonuyla engellenen üç şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

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5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Cinayet Büro ekipleri, iki cinayetle bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını İstanbul'da da sürdürdü. Olaylara karıştıkları veya şüphelilerin kaçmalarına ve saklanmalarına yardımcı oldukları belirlenen 5 kişi, farklı ilçelerde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Böylece iki cinayetle ilgili yakalanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 fişek, 1 hassas terazi ve yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan 8 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece'deki rezidansta başlayan ve Bağcılar'daki ikinci cinayetle devam eden olayların perde arkası, Cinayet Büro ekiplerinin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.