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        Haberler Dünya Hollanda 2027'de de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak

        Hollanda 2027'de de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak

        Hollanda kamu yayın kuruluşu (NPO), Gazze'de insanlık dramı yaratan ve savaş suçları işleyen İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla ülkenin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor

        Hollanda, İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramına rağmen Eurovision'dan men edilmemesini protesto ederek, 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak.

        NPO, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) 2026'daki yarışmaya katılmayan ülkelerin eleştirilerine yanıt verdiğini düşündüklerini belirterek, Hollanda'nın 2026'daki boykotun ardından gelecek yıl yarışmaya geri döneceğinden emin olduklarını ifade etmişti.

        Ancak ülkedeki yayın kuruluşlarının hiçbiri proje için personel sağlamaya istekli olmadı; bu durum Hollanda Kamu Yayıncısı NPO'nun, Hollanda'nın katılımını organize etmek için gereken yeterli desteği bulamamasına yol açtı.

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        NPO, Hollanda'nın katılımını bağımsız bir dış uzman ekibi aracılığıyla organize etmeyi ve bu sürece diğer kamu yayıncılarını da katkıda bulunmaya davet etmeyi planlamıştı. Ancak bu plan da gerçekleşmedi.

        Çekilme kararına rağmen, Eurovision 2027 Hollanda'da yine yorumlar ve bir ön izleme programı eşliğinde yayınlanacak.

        Geçtiğimiz yıl İrlanda, İzlanda, İspanya, Slovenya ve Hollanda; İsrail'in yarışmaya katılımını ve Gazze'deki savaş suçlarını protesto etmek amacıyla 2026 Mayıs tarihindeki yarışmayı boykot etmişlerdi.

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