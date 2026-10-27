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        Haberler Ekonomi Borsa Galatasaray da Fenerbahçe de borsada kayıp

        Galatasaray da Fenerbahçe de borsada kayıp

        Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İki takımın hisseleri de borsada güne kayıpla başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp

        Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

        Derbiyi kaybeden sarı-lacivertlilerin borsadaki hisseleri de geriledi. Dünü 2,06 TL ile kapatan Fenerbahçe hisseleri, 1,99 TL'ye gerileyerek güne yüzde 3'ün üzerinde kayıpla başladı. Sonraki saatlerde kısmi yükselişle 2 TL'ye gelen hisseler günlük yüzde 2,9 civarı düşüş yaşadı.

        Maçı kazanan Galatasaray'ın hisseleri de negatif seyrediyor. Dünü 0,70 TL ile kapatan hisseler, güne 0,69 TL'den başladı. Sonraki saatlerde yüzde 2,9 civarı kayıpla 0,67 TL'ye kadar düştü.

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        #fenerbahçe
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