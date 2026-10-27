Galatasaray da Fenerbahçe de borsada kayıp
Derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İki takımın hisseleri de borsada güne kayıpla başladı
Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Derbiyi kaybeden sarı-lacivertlilerin borsadaki hisseleri de geriledi. Dünü 2,06 TL ile kapatan Fenerbahçe hisseleri, 1,99 TL'ye gerileyerek güne yüzde 3'ün üzerinde kayıpla başladı. Sonraki saatlerde kısmi yükselişle 2 TL'ye gelen hisseler günlük yüzde 2,9 civarı düşüş yaşadı.
Maçı kazanan Galatasaray'ın hisseleri de negatif seyrediyor. Dünü 0,70 TL ile kapatan hisseler, güne 0,69 TL'den başladı. Sonraki saatlerde yüzde 2,9 civarı kayıpla 0,67 TL'ye kadar düştü.
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