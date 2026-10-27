Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Spor yazarları, dev derbi sonrası sarı-lacivertlileri dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi.
"HAYATIMDA GÖRMEMİŞTİM"
Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe’nin dün ilk devredeki kötü görüntüsünde bu ruh halinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben hayatımda bir derbide 45 dakika boyunca hiç pres yapmayan bir takım daha önce görmemiştim. Dün gördüm.
"F.BAHÇE'NİN TEK GÜZEL ANI JENERİKLİK GOLDÜ"
Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası Fenerbahçe'nin çok kötü futboluydu. Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun. Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi? Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı. Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi.
"YENİLGİ AZİZ YILDIRIM'A YAZAR"
Halil Özer (Milliyet): Bu yenilgi kime yazar? Aziz başkanın olmayacağını bilmesine rağmen İsmail hoca konusunda inat etmesine yazar. Maç o kadar belliydi ki son düdük çaldığında sadece sonuç resmiyet kazandı. İrfan Can çok iyi dakikada nefis bir gol attı. Ama arkası gelmedi. Geride yarım saat var ama sadece duran toptan bir tane pozisyon buldular. Fenerbahçe adına ise akılda kalan tek şey Ederson’un yaptığı başarılı kurtarışlar oldu o kadar. Gerisi koca bir fıs. Artık İsmail hoca kalabilir. Bundan sonra problem değil.
"SKOR SİZİ YANILTMASIN"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor... Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok.
"MERT HAKAN'IN GİRMESİ AKIL TUTULMASI"
Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu kadar silik kalması taraftarının yüreğini acıtmıştır. Ne bir yoklama ne rakip ceza sahasına girme ne organizasyon. Bu kadar ezici bir farkı Okan Buruk bile beklememiştir. İsmail Kartal'ın devre arasında hamle yapmamasına akıl sır erdiremedim. 60'la birlikte Aslan'ın enerjisi tükendi derken bana göre Fenerbahçe adına maçın en iyisi olan İrfan, bu oyununu röveşata golüyle taçlandırdı. İsmail Kartal'ın prensi olarak tanımlanan İrfan'ın yerine futboldan kopmuş olan Mert Hakan'ın girmesi ise tam bir akıl tutulması.
"F.BAHÇE RADİKAL KARARLAR ALMALI"
Abdullah Ercan (Takvim): 6 puan geride Fenerbahçe. Tabii bu alınan mağlubiyet çok şeye de gebe. Ben Aston Villa maçının ardından İsmail hocanın karar vermesi lazım demiştim. Sözümün arkasındayım. Gelinen noktada oyunda değişen bir şey yok. Ve Fenerbahçe çözüm üretemezse maalesef ligi de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, Fenerbahçe'nin radikal kararlar alma zamanı gelmiştir.