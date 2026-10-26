Furkan Kızılay, Sakarya'da kaza yaptı
'Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'u Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından aracından inen oyuncu, motosikletli gencin yardımına koştu
Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
'Çocuklar Duymasın' adlı dizide canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, Sakarya'da kaza geçirdi. İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sapanca'ya yerleşen oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Kazanın ardından hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koşan Kızılay, hafif sıyrıkları bulunan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmayan oyuncu, "İyi misin?, korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ