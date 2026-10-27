Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Dev derbi sonrası sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
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