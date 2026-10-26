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        Haberler Dünya Tahran'da kritik toplantı

        Tahran'da kritik toplantı

        Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alınacağı dörtlü toplantı İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Tahran'da kritik toplantı

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye’yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan’ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan’ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil ediyor.

        Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan’daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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        #türkiye
        #iran
        #suudi arabistan
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