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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz

        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz

        Yapay zeka girişimi Anthropic, halka arz sürecinde ilk kez kamuya açık başvurusunu yaptı. Claude adlı yapay zeka modelinin geliştiricisi olan şirketin kasım ayı ortasında gerçekleştirmesi beklenen halka arzında 2 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşabileceği öngörülüyor. Anthropic'in 2026'nın ilk altı ayındaki net zararı 80,7 milyar dolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan başvuruda, halka arzda sunulacak hisse sayısı, hisse fiyatı ve şirketin toplam değerlemesine ilişkin ayrıntılar yer almadı. Bu bilgilerin, şirketin yatırımcılarla gerçekleştireceği tanıtım toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.

        Anthropic'in hedeflenen değerlemeye ulaşması halinde, şirket tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atabilir. Haziranda halka arz edilen SpaceX, 75 milyar dolarlık hisse satışıyla 2,1 trilyon dolar değerlemeye ulaşarak bu alanda rekor kırmıştı.

        Şirketin Nasdaq'ta "ANT" koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arz sürecine Goldman Sachs ve Morgan Stanley liderlik ediyor.

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        BULUT HİZMETLERİNE YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK HARCAMA

        Anthropic'in SEC'ye sunduğu belgeler, şirketin yapay zeka modellerini çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapısına yönelik yüksek harcamalarını da ortaya koydu.

        Şirket, Amazon ile Nisan 2036'ya kadar bulut hizmetleri için en az 110 milyar dolar harcamayı planlıyor. SpaceX ile 2029'a kadar 120 milyar dolarlık harcama öngören Anthropic'in Google'a 2033'e kadar 115 milyar dolar, Microsoft'a ise aynı tarihe kadar 45 milyar dolar ödeme planı bulunuyor.

        Bu harcamalar, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve işletilmesi için gereken bilgi işlem kapasitesinin maliyetini gözler önüne seriyor.

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        GELİRLER ARTTI, ZARAR BÜYÜDÜ

        Şirketin başvurusunda yer alan bilgilere göre Anthropic'in geliri, 30 Haziran 2026'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 1368 arttı. Aynı dönemde hizmetlerin işletilmesi için yapılan bulut harcamaları ise yüzde 300 yükseldi.

        Anthropic'in 2026'nın ilk altı ayındaki net zararı 80,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirket, 2025 yılının tamamında ise 42 milyar dolar net zarar açıklamıştı.

        Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 141 milyar dolarlık sermaye toplayan şirketin nakit varlığı 112,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

        Anthropic, mevcut nakit kaynakları ve satış gelirlerinin önümüzdeki 12 ay boyunca faaliyetlerini sürdürmek için yeterli olmasını beklediğini bildirdi. Bununla birlikte şirket, altyapı maliyetleri başta olmak üzere çeşitli etkenlerin gelir artışını etkileyebileceğine dikkati çekerek, "Şu anda öngördüğümüzden daha erken ek finansman arayışına girmek zorunda kalabiliriz" uyarısında bulundu.

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        Şirket, gelirlerindeki hızlı artışa rağmen gelecekte yeterli gelir elde ederek kârlılığa ulaşamayabileceğini veya kârlılığını sürdüremeyebileceğini de belirtti.

        GÜVENLİK VE DÜZENLEME RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Anthropic, halka arz başvurusunda güvenlik, güvenilir bilgi işlem altyapısına erişim ve küresel düzenlemelerdeki belirsizlikleri temel riskler arasında sıraladı.

        Şirket, yeterli güvenlik önlemleri, denetim ve koruma mekanizmaları olmadan geliştirilen ileri düzey yapay zeka sistemlerinin insanlık için varoluşsal riskler oluşturabileceğine ilişkin endişelere de yer verdi.

        Yapay zeka şirketleri, son dönemde modellerin ve yapay zeka ajanlarının kamu kurumları ile özel kuruluşların internet sitelerine ve hizmetlerine yönelik siber saldırılarda kullanıldığı iddiaları nedeniyle daha yoğun incelemeye tabi tutuluyor.

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        Anthropic'in kurucusu Dario Amodei, eylül ayında yapay zeka sektöründeki ilerlemenin insanlığın bu teknolojiyi anlama kapasitesini aşmaması gerektiğini savunmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sektördeki ilerlemenin sınırlandırılmasına karşı olduğunu belirterek düzenlemelere ilişkin daha temkinli bir yaklaşım sergilemişti.

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