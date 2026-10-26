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        Haberler Dünya Son dakika: Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay

        Son dakika: Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay

        Mısır Parlamentosu, Suudi Arabistan'ın savunmasına yardımcı olacak askeri destek sunulması talebini onayladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay

        Mısır Parlamentosu, Mısır ordusuna Suudi Arabistan'ın savunulmasına destek verme yetkisi tanıdı.

        Bu adım, Kahire'yi, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla genişleyen bölgesel çatışmanın doğrudan bir tarafı haline getiriyor.

        Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, geçtiğimiz hafta parlamentodan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Körfez'deki müttefiki Suudi Arabistan'ın, Husilere karşı yardım talep etmesi durumunda savunulmasına onay vermesini istemişti. Husilerin ilerleyişi, Mısır'ın Süveyş Kanalı'na açılan kapısı niteliğindeki stratejik Babülmendeb Boğazı'nı da tehdit ediyor.

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        Mısır, İran ve İran destekli grupların Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sık sık kınamış olsa da, bugüne dek doğrudan çatışmalara girmemiş ya da ağustos ayında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan karşılıklı savunma paktı olarak bilinen Mekke Anlaşması'na resmen dahil olmamıştı.

        Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımının "ciddi bir şekilde değerlendirilmeye devam ettiğini" belirtti.

        Mısır, Yemen'deki savaşın daha önceki bir aşamasında, Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmıştı. O dönemde ağırlıklı olarak deniz gücüyle destek veren Mısır, Kızıldeniz'deki nakliye rotalarını güvence altına almak için savaş gemileri göndermiş ve hava desteği sağlama sözü vermişti. Ayrıca yaklaşık 800 kara askerini de bölgeye sevk etmiş ancak çatışmalarda sınırlı bir rol oynamıştı.

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        Suudi Arabistan, Kahire'nin önemli bir siyasi ve mali ortağı konumunda. Riyad, Sisi döneminde Mısır'a milyarlarca dolarlık yardım sağladı, merkez bankasına mevduat yatırdı ve enerji tedarikinde bulundu.

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