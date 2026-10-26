Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın salı gününün ilk saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzey, Bursa'nın kuzey ve batı, Çanakkale'nin doğu ve İzmir'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM'nin hava tahmin raporunda da İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ: FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da salı günü fırtınanın hızının saatte 70 km'yi bulacağı; sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir."

İSTANBUL'DA 5 İLÇEYE DİKKAT

Öte yandan 13-18 Ekim tarihlerinde rekor değerlerde yağışın düştüğü ve yer yer sele neden olan şiddetli yağışın ardından Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yeni bir uyarı yayınladı.

ANKA'daki habere göre kuvvetli sağanak yağış bu gece yarısından itibaren etkili olacak ve yarın 18.00'e kadar İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Beykoz, Şile) görülecek. Uyarıda olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

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"ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM..."

Uyarı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.10.2026 (Salı günü) ilk saatlerden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Beykoz, Şile) çok kuvvetli (21-75 kg/m2); olması beklenen yağışların, salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI

Kocaeli'nde, salı gününün ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 305 KG YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Önceki hafta 5 gün boyunca etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışlarda metrekareye; Beykoz’da 305, Şile’de 294, Sarıyer’de 238 ve Eyüpsultan’da 220 kilogram yağış düşmüştü. İBB, toplamda 19 bin 761 ihbara müdahale edildiğini açıklamıştı.