Donald Trump'tan kendisine destek veren Nicki Minaj hakkında kalça yorumu

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

“O sadece zeki değil, sadece başkan da değil. Aynı zamanda kendimle özdeşleştirebildiğim, her gördüğümde ya da başkalarıyla konuşurken gördüğümde kendisi olan biri" diyen Minaj, "Çok ayakları yere basan biri. Onunla bağlantı kurmak kolay. Sizi duyduğunu, sizi anladığını hissetmek kolay. Ben onu çok seviyorum. Bunun için asla bahane üretmeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.