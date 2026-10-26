Donald Trump'tan kendisine destek veren Nicki Minaj hakkında kalça yorumu
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ara seçimlerde destek vermek için mitinge katılan ünlü rapçi Nicki Minaj'ın kalçasını övdü
Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, dün ABD'nin Michigan eyaletindeki Port Huron'da düzelenen ara seçim mitingine katılarak, Donald Trump'a desteğini gösterdi. 43 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, ara seçim mitinginde ABD Başkanı ile birlikte sahneye çıkmadan önce Air Force One uçağında çektiği videoları paylaştı.
Mitingde hem Trump hem de Minaj kürsüde konuşma yaptı. ABD Başkanı'nın konuşmasındaki "kalça" teması dikkat çekti.
ÖNCE SENATÖRÜN KALÇASI HAKKINDA KONUŞTU
Trump, Ohio Cumhuriyetçi senatörü Jon Husted'ın kalçası hakkında yaptığı ve viral olan yorumlara değindi. "Bunu erkeklerle çok sık yapmam. Onun harika bir atlet olduğunu bilmediğim için vücudunu incelemeye başladım. Baktım, baştan aşağı inceledim. Kalçalarına baktım, her yerine baktım ve sonra ellerine baktım. Sanki pençeleri var" dedi.
Trump, Michigan'daki mitingde yaptığı açıklamaları sadece "şaka olsun diye" yaptığını söyledi. "Dedim ki: 'Kalçasına baktım ve bunu daha önce hiçbir erkekle yapmamıştım. Doğru. Kayıt dışı olarak, kadınlara evet, erkeklere hayır, tamam mı?'" diyen Trump, sözü Nicki Minaj'ın kalçasına getirdi.
NICKI MINAJ'IN KALÇASINI ÖVDÜ
"Bu arada, daha önce inanılmaz güzel bir kalça gördüm. Nicki Minaj'ınki" diyen Trump, kalabalığın alkışları eşliğinde, "Bunu görmezden gelmek zor. Ayağa kalkın! Bunu görmezden gelmek zor" diye ekledi.
"UMARIM NICKI GÜCENMEMİŞTİR"
Trump ardından, “Tamam, konuma geri dönüyorum Nicki. Umarım Nicki gücenmemiştir, ama biz Nicki'yi seviyoruz. Uzun zamandır bizimle birlikte" ifadesini kullandı.
"YENİ BASIN SÖZCÜMÜZÜ BULDUK"
Miting öncesinde Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung, Nicki ile uçakta çekilmiş bir video paylaşarak, ünlü şarkıcının bir sonraki basın sözcüsü olabileceği yönünde imada bulundu.
Cheung paylaşımına, "Bayanlar ve baylar, sanırım yeni Beyaz Saray basın sözcüsünü bulduk!" diye yazdı.
"EKONOMİDEN ANLAYAN BİR BAŞKANIMIZ VAR"
Videoda Cheung, Minaj'a, Trump döneminde ekonominin neden bu kadar iyi gittiğini düşündüğünü sordu. “Öncelikle, ekonomiden anlayan bir başkanımız var” diye söze başlayan Minaj, “Daha önce de söylediğim gibi, başkan doğal olarak bir iş adamı. Bankada tek bir doları bile kalmadığı bir durumdan kendi çabasıyla kurtuldu. Dolayısıyla kendi mali durumunu bu şekilde yönetebildiyse, ülke için ne yapacağını da kesinlikle biliyordur" dedi.
"TRUMP ÇOK EĞLENCELİ BİRİ"
Geçen ay verdiği bir röportajda Trump yönetimiyle çalışması hakkında konuşan şarkıcı, “Bu yönetimle ve Başkan Trump ile çalışma fırsatı bulduğum için onur duyuyorum. Sadece beni değil, birçok insanı etkiledi. O çok eğlenceli biri” demişti.
"ONU ÇOK SEVİYORUM"
“O sadece zeki değil, sadece başkan da değil. Aynı zamanda kendimle özdeşleştirebildiğim, her gördüğümde ya da başkalarıyla konuşurken gördüğümde kendisi olan biri" diyen Minaj, "Çok ayakları yere basan biri. Onunla bağlantı kurmak kolay. Sizi duyduğunu, sizi anladığını hissetmek kolay. Ben onu çok seviyorum. Bunun için asla bahane üretmeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.