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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı

        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı

        Nitelikli yatırımcılar için belirlenen finansal varlık toplamı 50 milyon TL'ye yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) duyurusuna göre, nitelikli yatırımcılar için belirlenen finansal varlık toplamını 50 milyon TL'ye yükseltildi.

        SPK'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

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        Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

        Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır..

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