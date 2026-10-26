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        Haberler Gündem 3. Sayfa 20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti

        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman uyruklu minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti

        Antalya'da yürek yakan kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Alanya yönüne seyreden Yağmur Damla Karaaslan (20) idaresindeki motosiklet ile Mike Carsten Szoepe (54) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün sola dönüş yaptığı ve bu sırada motosikletin minibüse çarptığı anlar ile olay yerine koşan vatandaşların görüntüleri yer aldı.

        Kazanın ardından Alman uyruklu minibüs sürücüsü Mike Carsten Szoepe, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        "KARDEŞİMİZ YERDE UZANIYORDU"

        Kazanın ardından olay yerine koşarak gelen vatandaşlardan Agil Dadaşev (28), yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Kendisi de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olan Dadaşev, genç kızın hayatını kaybetmesinin üniversite camiasını derinden üzdüğünü belirtti.

        Olay sırasında yakınlarının yanına misafirliğe geldiğini anlatan Dadaşev, "Öncelikle kardeşimizin ailesine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiyim. Üniversite ailemiz için çok kötü bir haber geldi. Saat 09.00-10.00 gibi abimin yanına misafir geldim, çay içiyorduk. Kötü bir ses geldi. Hepimiz yola atlayıp olay yerine koştuk. Kardeşimiz yerde uzanıyordu. Bazı vatandaşlar hemen müdahale etmeye, yardımcı olmaya çalıştı. Ambulans da olay yerine hızlı geldi. Ekipler ellerinden geleni yaptılar ama maalesef kurtaramadık" dedi.

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        "HIZ KESİCİ RAMPALAR YAPILMALI"

        Kazanın meydana geldiği yolda benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Dadaşev, bölgeye yönelik trafik güvenliği önlemlerinin artırılmasını istedi. Mahalle sakinleri adına yetkililere seslenen Dadaşev, "Bu yola bir çözüm bulmalarını, bir şeyler yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu bir can meselesi. Vatanımızın geleceğinin bir parçası kayboldu maalesef. Allah rahmet eylesin. Yola hız kesici rampalar yapılması gibi bir çözüm bulunursa çok seviniriz" diye konuştu. Motosiklet sürücülerine de kask kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Dadaşev, "Motorcu kardeşlerimize de bir ricam var. Lütfen kask takın. Kask candır" ifadelerini kullandı.

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        REKTÖRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Türkdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencimiz Yağnur Damla Karaaslan'ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli öğrencimiz Yağnur Damla'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm üniversite mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

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