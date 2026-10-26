İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ile Tarım Ve Orman Bakanlığı Müfettişleri, 81 ilde hayvanları koruma mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

DENETİM RAPORLAŞTIRILDI

102 müfettişin katıldığı denetimlerin sonuçları raporlaştırıldı. 1 Ocak-1 Eylül 2026 tarihleri arasında 30 büyükşehirde 415 bin 604, diğer 51 ilde ise 215 bin 537 olmak üzere toplam 631 bin 141 sahipsiz sokak hayvanı toplandı. 59 bin 771 sahiplendirme yapıldı.

80 İLDE SOKAKTA SAHİPSİZ HAYVAN KALMADI

Rapora göre Diyarbakır dışındaki 80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı. İstisna ise Diyarbakır. Yaklaşık 395 hayvan kaldığı belirtildi.

38 BELDE BELEDİYESİNDE HAYVAN TOPLAMA EKİBİ YOK

Denetimlerde, belediyelerin eksiklikleri de rapora yansıdı. Bakımevi bulunmayan belediyelerin yüzde 45’inin, bakımevi bulunan belediyelerle protokol yapmadığı tespit edildi.

38 belde belediyesinin ise hayvan toplama ekibi oluşturmadığı belirlendi. 2019-2026 yılları arasındaki ön incelemeler sonucunda 7’si belediye başkanı olmak üzere 74 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

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YILIN İLK 8 AYINDA 123 BİN 580 KUDUZ RİSKLİ TEMAS GERÇEKLEŞTİ

2024, 2025 ve 2026 yıllarında sahipsiz hayvan saldırıları nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 2026 yılının ilk 8 ayında ise 123 bin 580 kuduz riskli temas kaydı rapora yansıdı.