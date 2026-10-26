"YAS SÜRECİNDEYİM"



Tüm bu yaşananların ardından Jülide Kural, geçtiğimiz hafta suskunluğunu bozdu. Kural, "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.