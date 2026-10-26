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        Haberler Magazin Kadir İnanır’ın vasiyetinde kriz büyüyor

        Kadir İnanır’ın vasiyetinde kriz büyüyor

        Kadir İnanır'ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır'ın Jülide Kural'a yönelik tepkisi de dinmiyor. İnanır bu kez de "Kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenmişti. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları da gündeme gelmişti.

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        Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" dedi.

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        ESKİ ŞOFÖRÜ DE KONUŞTU

        Kadir İnanır'ın eski şoförü Ali Garga da, "Kadir Ağabey beni çok severdi. Kadir İnanır'a kan verdiğim için Jülide Hanım işime son verdi. Jülide Hanım'a itiraz edecek bir iradesi yoktu. Jülide Hanım benim Kadir Ağabey'e bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Ağabey'in çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu" ifadesini kullandı. Usta oyuncunun 4 yıl şoförlüğünü üstlenen Garga ayrıca, "Kadir Ağabey'in tüm mirasını Jülide Kural'a bırakmasına şaşırdım" dedi.

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        YEĞENİ JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERDİ

        Vasiyet ve miras tartışmalarına Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar da katıldı. Jülide Kural'a destek veren Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" dedi.

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        "YAS SÜRECİNDEYİM"

        Tüm bu yaşananların ardından Jülide Kural, geçtiğimiz hafta suskunluğunu bozdu. Kural, "Tahmin edersiniz ki oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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        "BENİ HİÇBİR ZAMAN SEVMEDİ"

        Kural'ın bu sözlerine Levent İnanır'dan tepki geldi. İnanır bu kez de, "Kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti" dedi.

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        Sabah'a açıklamalarda bulunan Levent İnanır, "Jülide Hanım, beni hiçbir zaman sevmedi. Açıkça da bunu söylemişti. Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına" iddiasında bulundu.

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        #jülide kural
        #kadir inanır
        #Levent İnanır
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