Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, nişanlısı Didem Belen ile olaylı ayrılığının ardından ilk kez konuştu
18 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Didem Belen ile nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten Didem Belen, ihanete uğradığını iddia etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belen, ayrıca Sivrioğlu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Ünlü şef, oyuncu Seren Fosforoğlu’nun YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu. Sivrioğlu, Belen’in "aldatıldım ve tehdit edildim" iddialarının ardından ilk kez konuştu.
Eski eşiyle (Aslı Sencer) 20 yıl birlikte olduklarını söyleyen şef, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirdi. Sivrioğlu, "Eski eşimle 20 yıl beraberdik. Onunla ilişkimi durdurmam demek, 20 yılımı durdurmam da demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim? Yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce" ifadelerini kullandı.
İlişkilerin zaman içinde dönüşebileceğini ifade eden Sivrioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor.
"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR"
Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öne süren Belen, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah’a şükürler olsun.
Çift, son olarak 14 Eylül'de bir düğünde görüntülenmişti.