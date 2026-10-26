Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu

Eski eşiyle (Aslı Sencer) 20 yıl birlikte olduklarını söyleyen şef, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirdi. Sivrioğlu, "Eski eşimle 20 yıl beraberdik. Onunla ilişkimi durdurmam demek, 20 yılımı durdurmam da demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim? Yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce" ifadelerini kullandı.

İlişkilerin zaman içinde dönüşebileceğini ifade eden Sivrioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor.