İstanbul'da, yasal bahis şirketlerine spor karşılaşmalarıyla ilgili veri hizmeti sağlayan Spordata firmasında ortaya çıkarılan usulsüzlük, milyonlarca liralık bahis soruşturmasının önünü açtı.

SAVUNMASI İSTENDİ İSTİFA ETTİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre soruşturma, haziran ayında Spordata yetkililerinin şikayeti üzerine başlatıldı.

Şirket yetkilileri, hizmet verdikleri bahis sistemlerinde yaşanan yüksek tutarlı kayıpların ardından yaptıkları incelemelerde veri analisti Orhan Batın K.'nin şüpheli işlemlerini tespit ettiklerini bildirdi. Savunması alınmak üzere toplantıya çağrılan şüphelinin ise istifa ederek işten ayrıldığı belirtildi.

REKLAM

SAVCILIK ÖNCE DELİL TOPLADI

Şirketin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla bilirkişi heyeti, Spordata şirketinde inceleme yaptı. Şirketin sistem log kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, Orhan Batın K.'ye ait belgeler ve diğer kayıtlar mercek altına alındı.

7 SANİYELİK SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

Bilirkişi incelemesinde, canlı bahis sistemindeki veri girişlerinin yaklaşık 7 saniye geciktirildiği tespit edildi. Normal koşullarda bir tenis veya voleybol maçında sayı alındığında bu bilginin bahis sistemine aktarılması gerekiyor. Böylece bahis şirketleri yeni skora göre oranları güncelliyor veya ilgili bahis seçeneğini kapatıyor.

REKLAM

Ancak incelemelerde Orhan Batın K.'nin gerçekleşen sonuçları sisteme yaklaşık 7 saniye geç işlediği belirlendi. Örneğin bir tenis maçında oyunculardan biri sayıyı kazandığında, sahada sonuç belli olmasına rağmen bahis sisteminde önceki durum görünmeye devam ediyordu. Bu kısa sürede sonucu öğrenen bağlantılı kişiler, henüz güncellenmeyen bahis seçeneklerinden kupon yapabiliyordu. Veri sisteme işlendiğinde ise bahis oranları güncelleniyor veya ilgili seçenek kapatılıyordu.

Böylece şüpheliler, sonucu tahmin etmek yerine gerçekleşmiş bir sonucu bahis sistemi güncellenmeden kullanarak kazanç sağlayabiliyordu. İncelemelerde maç sonuçlarının değiştirilmesine değil, gerçekleşen sonuçların bahis sistemine geç aktarılmasına yönelik işlemler tespit edildi.

REKLAM

12 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında yapılan hesaplamalarda, bu yöntemle Spordata ve birlikte çalıştığı bahis firmalarının toplam 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şirketlerin uğradığı zarar, soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyarken şüphelinin banka hesaplarındaki para hareketleri de incelemeye alındı.

SİSTEMİN EĞİTİMİNİ VERMİŞ

Soruşturma kapsamında Orhan Batın K.'nin şirket içindeki eğitim süreci de incelendi. Şüphelinin canlı bahis sisteminde çalışmaya başlamadan önce veri akışı, çalışma kuralları ve sistemin hassasiyetleri konusunda eğitim aldığı belirlendi. Orhan Batın K.'nin bu alanda görev yapabilecek yeterliliğe sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sınava girdiği ve başarılı olduğu tespit edildi.

REKLAM

Üstelik şüphelinin, bahis sisteminde kullanılan ve “Bet Delay” olarak adlandırılan mekanizmanın yeni çalışanlara öğretilmesinde de görev aldığı ortaya çıktı. Buna rağmen Orhan Batın K., polis ve savcılık ifadelerinde çalışma kurallarını bilmediğini, “Bet Delay” sisteminden haberdar olmadığını ve bu konuda herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

HESAPLARINDA 192 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Orhan Batın K.'nin veri girişlerini bilerek geciktirdiğine ilişkin bulgular üzerine savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelinin banka hesapları ve para hareketleri incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Orhan Batın K.'nin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu tespit edildi.

REKLAM

Şüpheliye yapılan 17 maaş ödemesinin toplamı ise 289 bin 665 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Resmi ücret geliriyle banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri arasındaki fark, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

7 SANİYELİK VURGUN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Mali incelemelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Orhan Batın K., 21 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonlarına ve diğer dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Batın K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM

“KİMSEYLE YAZIŞMADIM” DEDİ

Orhan Batın K., polis ve savcılık ifadelerinde görev yaptığı spor karşılaşmaları hakkında WhatsApp, Telegram, Signal, Discord veya benzeri iletişim platformları üzerinden hiç kimseyle yazışmadığını söyledi. Ancak şüphelinin dijital materyalleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, bu savunmasıyla çelişen yüzlerce sayfalık WhatsApp yazışması ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAN ŞOK YAZIŞMALAR ÇIKTI

Bilirkişinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede, Orhan Batın K.'nin yakın çevresindeki kişilerle bahis sistemindeki zamanlamayı, yeni hesaplar açılmasını ve para transferlerini konuştuğu belirlendi..

REKLAM

“BEN YÖNETİYORUM SİSTEMİ ŞU AN”

Orhan Batın K.'nin telefonunda, “Abimmm” olarak kayıtlı kişiyle yaptığı WhatsApp görüşmesi, soruşturmadaki en dikkat çekici yazışmalardan biri oldu. Şüpheli, karşısındaki kişiye bahis hesabına para yatırmasını söyledikten sonra “Ben yönetiyorum sistemi şu an” mesajını gönderdi. Ardından, “Oynarsan paranın içinden geçeriz” diyerek yüksek kazanç elde edebileceklerini anlattı.

Konuşmanın devamında karşı tarafın “Polislik falan bi iş olmasın” diyerek endişesini dile getirmesi dikkat çekti. Orhan Batın K. ise bahis işlemlerindeki zamanlamaya ilişkin “Eğer bahisi hızlı onaylarsa, 5 sn'den fazla bekletmezse” ifadelerini kullandı.

REKLAM

“BANA YAYIN ÖNDEN GELİYOR, 1 SANİYE GEÇ GİRERİM”

Aynı görüşmede şüphelinin canlı bahis sistemindeki veri akışına ilişkin sözleri de yer aldı. Orhan Batın K., “Bana yayın önden geliyor” mesajının ardından “1 sn geç girerim” ifadesini kullandı.

“AŞKIM ACİL HESAP AÇMAN LAZIM”

Şüphelinin Mısra isimli kişiyle yaptığı görüşmede ise bahis hesabı açılması için ısrar ettiği görüldü. Orhan Batın K., “Aşkım acil … hesabı açman lazım” mesajını göndererek hesap açılmasını istedi. Aynı konuşmada başka bir kişinin hesabına para yüklenmesi de gündeme geldi.

Başka bir görüşmede ise “Süle'den … hesabını alsak”, “Acil biraz hesap lazım” ve “10 dk'mız var” ifadeleri yer aldı.

REKLAM

“DÜZGÜN TURNUVA TENİS GELDİĞİ AN 2-3 M YAPCAM”

Orhan Batın K.'nin Mısra ile yaptığı başka bir yazışmada da dikkat çekici ifadeler yer aldı. Şüpheli, “Benim bahis açılmış tekrardan, kimseye söylemicem ama” mesajının ardından “Düzgün turnuva tenis geldiği an 2-3 m yapcam” dedi. Aynı günkü yazışmalarda “DİLARA'YA HESAP AÇIN” mesajı da yer aldı.

“FENA PARA YAPCAZ”

Orhan Batın K.'nin yakın çevresindeki kişileri bahis faaliyetlerine dahil etmek için yüksek kazanç vaat ettiği de WhatsApp yazışmalarına yansıdı. Şüpheli, Volkan isimli kişiye “Fena para yapcaz” mesajını gönderirken başka bir görüşmede, “Oynarsan paranın içinden geçeriz” ifadelerini kullandı. Serhan B. ile yazışmasında ise “Yüksek para çekcez” ve “Sana da komisyon veririm” diyerek para kazanma vaadinde bulundu.

REKLAM

Şüphelinin başka bir yazışmasındaki “20k dolar kar 1m tl yapar” ifadesi de konuşulan kazancın büyüklüğü açısından dikkat çekti.

“100-100-100-70 AYRI ŞEKİLDE ATSIN”

Dijital incelemelerde para transferlerine ilişkin yazışmalar da ortaya çıktı. Orhan Batın K., Elif A. ile yaptığı görüşmede bahis hesabına aktarılacak paranın parçalara bölünmesini istedi. Şüpheli, “… atarken 100-100-100-70 ayrı şekilde 4 işlemde atsın” mesajını gönderdi.

“SANA DA KOMİSYON VERİRİM”

Orhan Batın K.'nin Serhan B. ile yaptığı yazışmada ise yüksek miktarda para çekilmesine ilişkin konuşmalar yer aldı. Şüpheli, “Sana da komisyon veririm” ve “Yüksek para çekcez” ifadelerini kullandı. Ardından “Çevremde insan kalmadı” mesajını göndererek yeni hesaplara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

REKLAM

8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Dijital incelemelerde elde edilen yazışmalar üzerine savcılık soruşturmayı genişletti. Tutuklu şüpheli Orhan Batın K.'nin bağlantılı olduğu kişiler belirlendi. Aralarında ağabeyi, kuzeni ve kız arkadaşının da bulunduğu, bahis faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen 8 şüpheli, 23 Ekim günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.