5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var
MGM'den alınan son hava durumu verilerine göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların, kıyı Ege'de kuvvetli olacağı belirtilerek, 5 kentimiz için uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen illerimiz; sıcaklıklar ve yurdumuzda hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli çevreleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ
Yağışların Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. MGM tarafından Aydın ve Muğla için "Turuncu", İzmir, Antalya ve Denizli için "Sarı" alarm verildi.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
GÜNEY EGE'DE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor
KOCAELİ: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 19, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor
MUĞLA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli olması bekleniyor
ADANA: 30, Az bulutlu
ANTALYA: 24, Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 20, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 22, Az bulutlu
BOLU: 23, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 22, Parçalı bulutlu
SİNOP: 21, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu
AMASYA: 25, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı bulutlu
RİZE: 23, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 16, Parçalı bulutlu
KARS: 17, Parçalı bulutlu
MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ: 18, Parçalı ve az bulutlu