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        Haberler Gündem Hava Durumu 5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var

        5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var

        MGM'den alınan son hava durumu verilerine göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların, kıyı Ege'de kuvvetli olacağı belirtilerek, 5 kentimiz için uyarıda bulunuldu. İşte alarm verilen illerimiz; sıcaklıklar ve yurdumuzda hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 07:02 Güncelleme:
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        5 kent için "alarm" verildi... 3 bölgede yağış var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli çevreleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        5 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

        Yağışların Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. MGM tarafından Aydın ve Muğla için "Turuncu", İzmir, Antalya ve Denizli için "Sarı" alarm verildi.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

        KOCAELİ: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 19, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        MUĞLA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli olması bekleniyor

        ADANA: 30, Az bulutlu

        ANTALYA: 24, Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 27, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 22, Az bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 22, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 21, Parçalı bulutlu

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        ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 25, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı bulutlu

        RİZE: 23, Parçalı bulutlu

        ERZURUM: 16, Parçalı bulutlu

        KARS: 17, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 18, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HAKKARİ: 18, Parçalı ve az bulutlu

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