Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli çevreleri, Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

Yağışların Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. MGM tarafından Aydın ve Muğla için "Turuncu", İzmir, Antalya ve Denizli için "Sarı" alarm verildi.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURSA: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR: 19, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

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MUĞLA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli olması bekleniyor

ADANA: 30, Az bulutlu

ANTALYA: 24, Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 20, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 27, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 22, Az bulutlu

BOLU: 23, Parçalı bulutlu

KASTAMONU: 22, Parçalı bulutlu

SİNOP: 21, Parçalı bulutlu

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ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu

AMASYA: 25, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu

TRABZON: 22, Parçalı bulutlu

RİZE: 23, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 16, Parçalı bulutlu

KARS: 17, Parçalı bulutlu

MALATYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 18, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 24, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ: 18, Parçalı ve az bulutlu