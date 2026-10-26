İzmir'de, insan sağlığını tehdit eden akılalmaz bir olay yaşandı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda depolandığı bilgisine ulaştı.

İNCİRİ KİMYASAL MADDEYLE RENKLENDİRME

İHA'daki habere göre adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı kontrolde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeleri tespit etti. Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit yani lavabo açıcı ve alüminyum phosphide gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatılmış incir belirlendi.

3 TON ÜRÜNÜ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Piyasaya sürülmek istenen toplam 3 bin kilogram tüketilmesi uygun olmayan gıdaya el konuldu. Operasyonun ardından depodaki ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.

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BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlıksız şartlarda üretilen ve halk sağlığını tehdit eden gıdaları piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.