"Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"

Ozan Güven, sanat camiasında vefat eden isimlerin ardından verilen taziye mesajları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, "Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir" ifadelerini kullandı.

TV100'de yayınlanan 'İki Arada' programına konuk olan Güven, "Bir de 'Işıklar içinde uyu' sözlerine takıldım. Işıklarla uyulur mu? Ben 'Allah rahmet eylesin' demeyi tercih ediyorum" açıklamasını yaptı.