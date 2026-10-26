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        Haberler Dünya Pentagon'dan büyük savaş önlemi: ABD üslerini 90 gün dış desteğe ihtiyaç duymadan çalışmaya hazırlıyor

        Pentagon'dan büyük savaş önlemi: ABD üslerini 90 gün dış desteğe ihtiyaç duymadan çalışmaya hazırlıyor

        ABD Savunma Bakanlığı, elektrik şebekelerinin çökmesi ve küresel tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ihtimaline karşı askeri üslerinin en az 90 gün boyunca bağımsız faaliyet gösterebilmesi için hazırlık yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
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        Pentagon, ABD topraklarındaki elektrik şebekelerini felç edebilecek, tedarik zincirlerini aksatabilecek ve kritik altyapıyı tehdit edebilecek büyük çaplı bir savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürürken, ABD askeri üslerinin dışarıdan destek almadan en az 90 gün boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamaya hazırlanıyor.

        Fox News Digital'ın incelediği belgelere göre, yeni gereklilik, sivil sistemlerin aksaması durumunda bile Amerikan kuvvetlerinin savaşmaya devam edebilmesini amaçlayan daha kapsamlı bir askeri girişim olan FORTRESS'ın bir parçası.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, "Ulusal savunmamızı yürütmek için standart sivil ve belediye altyapısına bağımlı olmak istemiyoruz. Buna kesinlikle güvenemeyiz. Bu, kabul edilemez bir risk" dedi.

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        "ELEKTRİK ARTIK SAVAŞIN BİR PARÇASI"

        Pentagon ayrıca bir kriz sırasında sivil fabrikaların savunma sanayisine yönelik üretime geçebilmesi için hazırlık yaparken silah, yakıt ve diğer temel malzemelerin akışını sürdürmek amacıyla alternatif tedarik zincirleri ve stratejik rezervler oluşturmayı planlıyor.

        Parnell, "Elektrik artık savaşın bir parçası. Elektrik olmadan iletişimi, suyu, lojistiği, üretim hatlarını ve en temel askeri komuta yapılarını kaybedersiniz" diye konuştu.

        FORTRESS kapsamında, ABD ana karasındaki tüm büyük askeri tesislerin elektrik, su, yakıt ve iletişim hizmetlerine erişim de dahil olmak üzere temel faaliyetlerini en az 90 gün boyunca bağımsız biçimde sürdürebilmesi bekleniyor.

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        Bu gereklilik, Pentagon'un ABD topraklarına yönelik tehditlere hazırlık yaklaşımında daha kapsamlı bir değişime işaret ediyor. Bu tehditler arasında, büyük çaplı bir çatışmanın ABD içindeki askeri operasyonları destekleyen altyapıyı aksatması ihtimali de bulunuyor.

        Parnell, "Ülke savunmasına ilişkin düşünce biçimimizin büyük bölümünün, iki okyanusun bizi koruyacağı yönündeki modası geçmiş varsayım üzerine kurulduğunu fark ettim. Başkan Trump bu dönemin sona erdiğini anlıyor ve yeni bir düşünce biçiminin önünü şimdiden açtı: Batı Yarımküre'ye yeniden odaklanma, Grönland ve Panama."

        En önemli endişelerden biri, iletişimden lojistiğe ve silah üretimine kadar pek çok alana güç sağlayan sivil elektrik şebekelerine bağımlılık.

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        FORTRESS, askeri tesislerin sivil elektrik şebekesinden ayrılarak faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyacak taşınabilir nükleer reaktörler, büyük ölçekli batarya depolama sistemleri ve mikro şebekeler kurulmasını öngörüyor. Böylece uzun süreli elektrik kesintileri sırasında da operasyonların devam etmesi amaçlanıyor.

        DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA PLANLARINI DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

        Pentagon, büyük askeri tesislerin sivil elektrik şebekelerine bağımlılığını azaltmaya yönelik planlarını daha önce duyurmuştu. Ancak 90 günlük kendi kendine yeterlilik standardı daha ileri giderek bu gerekliliği elektrikle sınırlı tutmuyor; askeri operasyonların sürdürülmesi için gerekli diğer temel hizmetleri de kapsıyor.

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        Strateji, orduya silah, ekipman ve kritik malzemeler sağlayan küresel tedarik zincirlerinde yaşanabilecek büyük çaplı kesintileri de hesaba katıyor.

        Parnell, "Bir sonraki çatışma muhtemelen birden fazla cephede yürütülecek. Büyük çaplı herhangi bir savaşın ardındaki jeopolitiğe bakın. Böyle bir durumda küresel tedarik zincirleri çökecek" dedi.

        Bu ihtimale hazırlık amacıyla FORTRESS; uluslararası tedarik yollarının kesilmesi veya yerli üreticilerin savaş dönemindeki talebi karşılayamaması durumunda askeri operasyonları sürdürebilecek mühimmat, yakıt, kritik mineraller, elektronik bileşenler, yedek parçalar ve tıbbi malzemeler için stratejik rezervler oluşturulmasını öngörüyor.

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        Rezerv hedefleri, büyük bir çatışma sırasında malzemelerin ne hızla tüketileceğine ve üreticilerin bunları yeniden tedarik etmesinin ne kadar süreceğine göre değişecek.

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