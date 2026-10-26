Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'taki dev buluşmada sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Victor Osimhen kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Cimbom bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp haftayı lider tamamladı. Ligde üçüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe ise 16 puanla 5. sırada yer aldı.
Dev derbide kazanan Galatasaray... Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen attığı 2 golle maça damgasını vurdu.
Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.
Cimbom bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 3. yenilgisini alan 5. sıradaki sarı-lacivertliler ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
3. dakikada sağ tarafta Batrakov’un kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
15. dakikada sol tarafta topu alan Jakobs, pasını savunma arkasına koşu atan Barış Alper’e aktardı. Barış’ın ceza sahası sol çaprazında Guendouzi’den sıyrılıp yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
17. dakikada sol tarafta topu alan Barış Alper’in topla beraber ilerleyip ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.
20. dakikada sol taraftan Oğuz Aydın’ın uzak direğe kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
26. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Kante’nin kale önüne çevirdiği topta meşin yuvarlak Davinson’un müdahalesiyle direğe çarpıp kornere çıktı.
29. dakikada Osimhen ceza sahası dışında havadan gelen topu kafayla Barış Alper’e indirdi. Barış Alper’in savunma arkasına pasında topla buluşan Osimhen’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Batrakov’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
44. dakikada sol taraftan Jakobs’un uzun taç atışında kaleci Ederson meşin yuvarlağı yumrukladı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında Davinson’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip havalandı ve Osimhen’in kafa vuruşuyla filelere gitti. 2-0
49. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Skriniar'ın müdahalesinin ardından kornere gitti.
52. dakikada sağ kanattaki Greenwood'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kante, bekletmeden meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
55. dakikada sağ kanattaki Sallai'nin ortasında arka direkteki Jakobs'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.
62. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın, bekletmeden meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
70. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
72. dakikada Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Sanchez'in şutunda, altıpas gerisindeki Torreira, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi. Top üstten auta gitti.
75. dakikada Leao'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda, kaleci Ederson topu kornere çeldi.
87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 80 Eren Elmalı), Lemina, Torreira, Yunus Akgün (Dk. 80 Sane), Batrakov (Dk. 80 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Leao), Osimhen (Dk. 88 Singo)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan (Dk. 55 Oppong), Kante (Dk. 83 Muric), Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Greenwood (Dk. 55 Kerem Aktürkoğlu), Oğuz Aydın (Dk. 78 Nene), Lukaku
Goller: Dk. 29 ve 44 Osimhen (Galatasaray), Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 İrfan Can Kahveci, Dk. 12 Skriniar, Dk. 31 Kante, Dk. 54 Semedo, Dk. 90+1 Brown (Fenerbahçe), Dk. 19 Sanchez, Dk. 89 Leao (Galatasaray)