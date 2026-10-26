Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk takım 4-3 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 12. ve 32. dakikalarda Gennaro Borrelli kaydetti ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 49. dakikada Melih Kabasakal'la farkı bire indirdi. Dakika 51'de Aral Şimşir'le skoru eşitleyen Trabzonspor, 57. dakikada ise Franculino ile 3-2 öne geçti. Ev sahibi ekipte Qazim Laçi 68. dakikada skoru 3-3'e getirirken; Franculino 83'te tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 3-4.

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Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 4. galibiyetini alarak 19 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Ç. Rizespor ise 10 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.

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22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Salah'ın pasında topla ceza alanına giren ve rakibinden sıyrılan Muçi, kaleci Fofana'nın açıldığı pozisyonda meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Melih Kabasakal, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

51. dakikada bordo-mavili ekip eşitliği sağladı. Muçi'nin yerden pasında topa sahip olan Aral Şimşir, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken meşin yuvarlağı Franculino ağlara yolladı: 2-3.

68. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza yayı önündeki Mebude'nin bekletmeden pasında topla buluşan Laçi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

73. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

84. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Muçi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazından Franculino'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 3-4.

Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.