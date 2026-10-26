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        Haberler Gündem Bayrampaşa'da yol çöktü!

        Bayrampaşa'da yol çöktü!

        Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde yürütülen çalışma sırasında oluşan göçüğe düşerek toprak ile demir hat arasında sıkışan İSKİ personeli Ali Demirci, ekiplerce kurtarılarak kaldırıldığı müdahalede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber

        Bayrampaşa'da kazı çalışması sırasında oluşan göçüğe düşen işçi Ali Demirci (36), toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.

        Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Demirci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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        #Bayrampaşa
        #İSKİ
        #haberler
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