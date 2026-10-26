Bayrampaşa'da yol çöktü!

Bayrampaşa'da kazı çalışması sırasında oluşan göçüğe düşen işçi Ali Demirci (36), toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.

Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Demirci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.