İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; İstanbul’daki yağış önce hafif tempoyla başlıyor, ardından Salı sabahı ve öğlen saatleri biraz daha kuvvetleniyor. Şehrin yine kuzey ilçelerinde ve Boğaziçi çevresinde zaman zaman kuvvetli yağabilir. Kendi genelinde önemli bir sel ya da onlarca su baskını yaşamayı beklemiyoruz, yine de Sarıyer Beykoz Arnavutköy başta olmak üzere su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Bu yağışlı hava Marmara bölgesinde aralıklarla bir haftadan uzun sürecek görünüyor. Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya yeniden yağmurlu olacak, şimdilik bu merkezlerde aşırı yağış, uzun süreli sağanaklar beklenmiyor. Yerel olarak kuvvetli yağmur ve zaman zaman fırtınalı geçecek bir hafta olacak. Trakya çevresinde yağışlar daha az, Marmara’nın doğu kesimlerinde ise daha fazla kaydedilecek. Hava sıcaklıkları yarın 4 ila 7°C kadar azalmış olacak, dışarısı rüzgâr altında üşütebilir.

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Güney Ege’de ve Akdeniz’de ise yağışlar daha uzun süreli ve daha kuvvetli gerçekleşecek. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay çevresinde gelecek 7 ila 10 gün aralıklarla yağmurlu geçecek. Özellikle Antalya çevresinde beklenen yağışlar metrekareye 150 mm’yi aşabilir, su baskınlarına ve sel riskine karşı kent genelinde hazır olmakta yarar var. Yağışlar Muğla’nın ilçelerinde de kuvvetli gerçekleşecek, Muğla’da da benzer şekilde su baskınları riski var.

Ankara’da Salı sabahı ve öğlen saatleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur görülebilir, şehir genelinde hayatı olumsuz etkileyecek miktarda yağış beklenmiyor. Başkent’te hava sıcaklıkları 18 ila 20°C’lerden, perşembe günü 15-16°C’lere düşüyor. Doğu ve güneydoğu bölgelerde de yağışlar aralıklarla sürecek. Diyarbakır, Elazığ, Bitlis çevrelerinde hafta ortasından itibaren kuvvetli yağmur görülebilir.

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Batı Karadeniz’de yağmurlar daha kuvvetli, Doğu Karadeniz’de ise zayıf yağmur aralıklarla devam edecek. Hafta sonu gelirken Artvin çevresinde yağışlar şiddetini arttırabilir.

Türkiye’de özellikle kıyı merkezlerde gelecek 1.5 hafta aralıklarla yağmurlu geçecek. Ülkemizi etkileyecek iki yağışlı sistem bereketli yağmurları da beraberinde getiriyor. Yüksek kesimlerde hafta ortasından itibaren yer yer kar yağışları da görülecek. Hava sıcaklıklarının azalacağı, yağmurun aralıklarla süreceği bu dönemde sağlığımıza da fazladan dikkat etmekte yarar var.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.