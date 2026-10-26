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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbide Osimhen farkı! Galatasaray'ı zafere taşıdı

        Derbide Osimhen farkı! Galatasaray'ı zafere taşıdı

        Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen, sergilediği performansla Fenerbahçe derbisine damga vurdu. Attığı 2 golle takımına üç puanı getiren isim olan Nijeryalı santrfor bir kez daha Süper Lig'deki santrforlar arasında farkını gösterdi. Osimhen bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:59 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, Victor Osimhen attığı gollerle maçın kahramanı oldu.

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        İlk olarak 29. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nijeryalı santrfor, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

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        Osimhen 44. dakikada yeniden sahneye çıktı... Davinson Sanchez’in ceza sahası dışından vuruşunda kale önünde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı ve skoru 2-0 yaptı.

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        Derbide attığı gollerle takımına üç puanı getiren Victor Osimhen böylece ligdeki gol sayısını 8’e çıkardı.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 9 yaptı.

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        Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 88. dakikada yerini Wilfried Singo’ya bıraktı.

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        FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK!

        Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

        Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6. maçında görev aldı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Osimhenli Galatasaray, kupadaki tek derbiden galibiyetle ayrıldı.

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        Ligde son 2 derbide 3 gol atan Osimhen, kupadaki tek maçta ise 2 kez ağları sarsarak toplamda 5 gol katkısı verdi.

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        #Osimhen
        #galatasaray
        #derbi
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