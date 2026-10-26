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        Derbi sonrası saha karıştı! Güvenlik güçleri sahaya girdi

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından 2 takım arasında tartışma yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında maçın son düdüğü sonrası gerilim yaşandı ve saha karıştı. Güvenlik güçleri 2 takım oyuncularını ayırmak için sahaya girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:45 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.

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        Galatasaray 29 ve 44. dakikada Victor Osimhen ile 2 farklı üstünlük yakalarken, İrfan Can Kahveci ise Fenerbahçe'yi 62. dakikada oyunda tuttu.

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        Maçın sona ermesiyle birlikte sahada ortalık karıştı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın maçı bitiren düdüğü sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında gerilim yükseldi.

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        2 takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma esnasında Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında da tartışma yaşandı.

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        Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı.

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        Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.

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        Daha sonra Fenerbahçeli futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

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        Yaşananların ardından Galatasaraylı oyuncular ise sahada kalarak tribünler ile birlikte galibiyeti kutladı.

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        #galatasaray
        #fenerbahçe
        #süper lig
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