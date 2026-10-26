Derbi sonrası saha karıştı! Güvenlik güçleri sahaya girdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından 2 takım arasında tartışma yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında maçın son düdüğü sonrası gerilim yaşandı ve saha karıştı. Güvenlik güçleri 2 takım oyuncularını ayırmak için sahaya girdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
Galatasaray 29 ve 44. dakikada Victor Osimhen ile 2 farklı üstünlük yakalarken, İrfan Can Kahveci ise Fenerbahçe'yi 62. dakikada oyunda tuttu.
Maçın sona ermesiyle birlikte sahada ortalık karıştı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın maçı bitiren düdüğü sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında gerilim yükseldi.
2 takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma esnasında Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında da tartışma yaşandı.
Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı.
Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.