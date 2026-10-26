Murat Evgin: Keşke yaşarken bu değeri görseydi

2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında hayatını kaybetmişti. 25 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğansoy, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Nev'in vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan müzisyen Murat Evgin, şarkıcı yaşarken hak ettiği değeri göremediğini belirterek bu duruma sitem etti.

"YAŞARKEN TAKDİR EDİLSEYDİ"

Evgin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço’nun söylediği bir sözü hatırlattı: "Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi." Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi. Efendiliğin 'out', zıppıktılığın 'in' olduğu bir dönemde, marjinal, abartılı veya cinselliğin ön planda olduğu imajların ve şarkıların baş tacı edildiği bir dönemde keşke Nev gibi sanatçılar yaşarken takdir edilseydi.