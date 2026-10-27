Trump duyurdu: Seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerde, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu
Giriş: 27 Ekim 2026 - 07:20 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.
Başkan Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.
Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.
Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.
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