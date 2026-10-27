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        Haberler Dünya Trump duyurdu: Seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül

        Trump duyurdu: Seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül

        ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerde, seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Trump'tan seçimde hile ihbarına 1 milyon dolar ödül

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

        Başkan Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

        Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.

        Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.

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        #ABD
        #trump
        #haberler
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