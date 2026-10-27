Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SKOR ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Rakibimizi tanıyoruz. İlk 11'i görünce nasıl karşılayacaklar, geçişi düşüneceklerdi. Sahaya çok doğru yayıldık. İlk yarıdaki hareketliliğimiz, rotasyonlarımız, kanat bek rotasyonları, stoper orta saha rotasyonlarıyla çok fazla alan bulduk. Hat kırıcı pasları doğru attık. Çok fazla pozisyona girdik. Bu sene oynadığımız açık ara en üstün maçlardan biriydi. Çok daha farklı bir skor konuşabilirdik.

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"İNANILMAZ BİR FARK VAR"

2-1 sonrası, oyunu ve skoru koruma, biraz daha çekingenlik... Oyun değişti. İkinci yarı yine çok fazla pozisyonumuz var. Çok üstün oynadığımız bir maçtı. Verilere bakınca inanılmaz bir fark var. Oyuncularım çok iyi oynadı. Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekledi, onlarla beraber coştuk. Takımımız baskıya giderken onların verdiği hırsla yaptı. Sadece ikinci top ve uzun topa döndü rakip, ikinci topları alarak çok hücum yaptı.

"BATRAKOV'UN OYUN AKLI ÇOK ÖNEMLİ"

Batrakov'un değişimini de net şekilde görüyoruz. Farklı bir oyuna geldi burada, kendi oynadığı takım ikinci bölgede savunma yapan, rakibin hatalarını bekleyen bir takımdan ön alan baskısını yapan bir takıma geldi. Osimhen ile birlikte bunu çok iyi yapmaya başladı ve orta sahaya da geldi bugün. Topsuz oyununu da her geçen gün geliştiriyor. Oyun aklı da çok önemli. Genç, gelişime aç, bu tür bir profil çok önemli. Ne deseniz ona açık ve kafasını yoruyor. Galatasaray için çok önemli bir kazanç oldu. Üstüne koyarak gideceğine umut ediyorum.

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"DAHA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Oyuncuların performansı çok iyiydi. Bazen deriz ya takım olarak kötü oynadık, herkes kötüydü; takım olarak çok iyi oynadık, herkes çok iyiydi. Ama dediğim gibi... Daha hiçbir şey kazanmadık.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var. Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum.

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"KAYBEDEN TAKIM GERGİNLİK ÇIKARABİLİYOR"

Çok da böyle ne olduğunu tam göremedik. Sahaya koşuşturmalar başladı. Çok fazla insan sahadaydı. Maç sonu her zaman oyuncuların sinirleri, tepkileri, özellikle kaybeden takımda bir tepki oluyor. Maç sonu bunlar yaşanabilecek şeyler. Olmasa tabii ama maç temiz geçti, 1. dakikadan sonra bir şey olmadı. Maç biter bitmez yaşananlarla ilgili gerekli cezalar verilecektir. Oyuncularımızı çıkarmaya çalıştık. Maalesef bu tür gerginlikler oluyor. Kaybeden takım bu gerginliği ortaya çıkarabiliyor.

"DERBİLERİ HEP KAZANMAYA OYNADIK"

4 sene, bu 5. senem. Hep Fenerbahçe ile yarıştık. Direkt rakip olunca hep onlara karşı kazanmak için planlar yaptık. Bu planlarımız hep tuttu. Tabii ki bir özgüven de var. Psikolojik olarak bu maçlara daha üstün çıkarsınız. Aynı takıma karşı daha çok kazanınca kendinize daha çok güvenirsiniz. İçeride dışarıda hep kazanmaya oynadık. Berabere kaldığımız belki 1 maçı söyleyebilirim. 2 sene önceydi. Vincic'in yönettiği, kendi sahamızdaki maç sadece. Oyunda da çok büyük üstünlük kuramamıştık, o maçta beraberliğe üzülmemiştim. Onun dışında hep kazanmaya oynadık. O nedenle bu galibiyetleri elde ettik.

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"TRANSFER DÖNEMİ BİZİM İÇİN GEÇ KAPANIYOR"

Biz ne zaman tam takım olduk, çok yeni. Bugün ilk defa tam takımdık. Bugün herkes hazırdı. Oynamak için kulübede olan çok oyuncumuz vardı. Transfer dönemi bizim için maalesef, birçok Türk takımı için de böyle, hep geç kapanıyor. Transferin sonunda şu anda 4 takıma da bakınca, geç tamamlıyorlar. Oyuncuların gelmesi, hazır hale gelmesi, takımı tanıması... Eylül ayı bu süreyi alıyor.

"OYUNCULARI HAZIR HALE GETİRMEK ZAMAN ALIYOR"

Milli takım arasından sonra sakatların da dönmesiyle, Osimhen, Lemina, Singo, diğer oyuncuların alışması... Leao hazır gelmedi. Oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyoruz, bu da süre alıyor. Bu da performanslarda dalgalanmaya neden oluyor. Birbirlerini de tanımaları gerekiyor. Batrakov bugün çok iyi oynadı. O da takım arkadaşlarını tanıyor. Buralarda eleştirilmek de gayet doğal. Aldın, kadronu oluşturdun, herkesi yen geç, bunu bekliyorlar. Bazen süreye de ihtiyaç oluyor.

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