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        Haberler Dünya Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme

        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme

        Ürdün ordusunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme

        Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu hava harekatının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekatta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

        Operasyon sonucunda çok sayıda "teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği" aktarıldı.

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        Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

        Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.

        SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: 5 SİVİL ÖLDÜ

        Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

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