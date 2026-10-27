Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Antalya'da hortum felaketi: 4 işçi ölü, 1 işçi yaralandı!

        Antalya'da hortum felaketi: 4 işçi ölü, 1 işçi yaralandı!

        Antalya'da etkili olan şiddetli hortum nedeniyle inşaat alanında bulunan iki konteyner parçalandı. Konteynerlerden savrulan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 01:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da, merkez Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu.

        4 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

        Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, işçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        VALİ ŞAHİN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

        Bölgede, incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle aynı şantiyedeki bir vincin de devrildiğini ancak bu olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

        Hortumda iki konteynerin parçalandığını ve içlerinde bulunan 5 işçinin savrulduğunu belirten Vali Şahin, şöyle konuştu:

        "Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler. Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız."

        Vali Şahin vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı işçiye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

        REKLAM

        Şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını vurgulayan Şahin, bölgede incelemelerin devam ettiğini ve ekiplerin alanda yaralı veya ölü olup olmadığına dair çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 24 Ekim 2026 (Emekliye Seyyanen Zam Gündemde Mi?

        Kanada, ABD seçimlerine müdahale mi ediyor? META'ya astronomik ceza! 87 milyon kişinin verisi siyasi şirketlere mi satıldı? Emekliye seyyanen zam gündemde mi? Asgari ücrette öngörüler neler? Yasa dışı üremeyle doğan çocuğun hakkı ne? Hukuken kim anne, kim değil? Yeni bir şiddetli yağış sel riski var...
        #Antalya
        #Kepez
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Antalya'da hortum felaketi: 4 ölü, 1 yaralı!
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        Fon kanunu yürürlüğe girdi
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Skor çok daha farklı olabilirdi"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        "Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor"
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        Ürdün'den Kerek'teki saldırıya misilleme
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"