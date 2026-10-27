Ünlülerin Galatasaray coşkusu
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı
Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:10 Güncelleme:
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Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. Maçın ardından Galatasaraylı ünlü isimler, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
2
İrem Derici - Melih Kunukçu
3
Melisa Döngel - Eda Sakız
4
Doğa Rutkay Kamal
5
Pelin Öztekin
6
Umut Evirgen
7
Berk Atan
8
Ekin Mert Daymaz
9
Anıl Altan
10
İsmail Hacıoğlu
11
Barış Falay
12
Demirhan Demircioğlu