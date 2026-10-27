İstanbul merkezli 30 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30’u çocuk yaşta 85 zanlı yakalandı. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen suç ağının, sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçileri WhatsApp gruplarına dahil ederek saldırttıkları anlaşıldı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ: DALTONLAR

İHA'da yer alan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, yeni nesil organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

REKLAM

MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin çalışmasında, sosyal medyadan tetikçi temin ederek kapalı mesajlaşma grupları üzerinden suç eylemleri organize eden ve yurt dışından yönetildiği değerlendirilen "Daltonlar" adlı çetenin karanlık yapılanması deşifre edildi.

Çete tarafından sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildikleri tespit edilirken, söz konusu mesajlaşma gruplarında tetikçilerin saldırı hazırlığında oldukları anlaşıldı.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Zanlıların kimlik bilgilerinin tek tek belirlenmesinin ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 30 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

REKLAM

85 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskınlarda 30’u adli süreçteki çocuk (ASÇ) olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ederken, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

ÖRGÜT RUSYA'DAN YÖNETİLİYOR

Söz konusu çeteyi hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in Rusya'dan yönettiği değerlendirilirken, bu sabah yakalanan şüphelilerin üçte birinin çocuk olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda adli süreçteki çocuklar şüpheli olarak tespit edildi. Suç ağının, sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ederek bu kişileri suçta kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi.