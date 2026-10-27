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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!

        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah şiddetini artıran yağış nedeniyle Pendik'te bir alt geçidi su bastı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanak alarmı! Pendik'te korkutan görüntü!

        İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Pendik'teki Kaynarca alt geçidi suyla doldu.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla doldu.

        KIZIYLA BİRLİKTE MAHSUR KALDI

        İHA'nın haberine göre İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından Pendik Çamçeşme Mahallesi’ndeki alt geçit suyla doldu. Aracı stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı ise alt geçitte mahsur kaldı.

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle mahalledeki alt geçit suyla dolarken; alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş’ın aracı suyun içinde stop etti.

        Kızını üniversiteye götürmek için yola çıktığını belirten Bektaş, kızıyla birlikte mahsur kaldıklarını ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını söyledi. Bektaş, aracını çıkarmak için çağırdığı çekiciyi beklediğini ifade etti.

        Yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşayan sürücü Cengiz Bektaş, "Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum" dedi.

        BOĞAZIN ÜZERİNİ YAĞMUR BULUTLARI KAPLADI

        İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz’ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz’dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam etti.

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        İstanbul Boğazı’nın üzerinde oluşan büyük yağmur bulutu kütleleri Beykoz’dan görüntülendi. Meteoroloji tahminlerine göre öğle saatlerinde, özellikle yüksek kesimlerde yağışların etkili olması bekleniyor.

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