Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane: 25 yıl sonra bir ilk!

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Ödül töreninde konuşan Kane, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkür eden Kane, geçen hafta kulübün tesisinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de seslenerek, "Vinny, sana acil şifalar diliyorum. Umarım bu sana biraz enerji vermiştir." dedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Kane'i tebrik ederek, "Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerim uzun zaman önce tükendi ama futbol dünyasının seni artık resmen ödüllendirdiğini görmekten mutluluk duyuyorum. 25 yıl aradan sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak bunu daha da özel kılıyor. Seni liderimiz olarak görmek bizim için büyük şans." diye konuştu.